Vijest o osnivanju nogometne Superlige u kojoj bi igrali najbolji i najbogatiji europski klubovi izazvala je pravu buru u nogometnoj zajednici, a i šire. U Superligi bi sudjelovali španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, te talijanski Juventus, Milan i Inter. Oni su pozvali PSG, Bayern i Borussiju Dortmund da im se priključe, ali ta tri kluba su ih odbili.

Utakmice bi se igrale tijekom tjedna, a klubovi bi vikendom nastupali u svojim nacionalnim prvenstvima. Sezona bi počinjala u kolovozu te bi klubovi bili podijeljeni u dvije skupine po 10 momčadi. U ligaškom djelu svaka bi momčad odigrala 18 utakmica, a onda bi po tri najbolje iz obje skupine ušle direktno u četvrtfinale. Njima bi se kroz doigravanje priključile još dvije momčadi koje su u ligaškom dijelu završile na četvrtom i petom mjestu. U nokaut fazi igrale bi se dvije utakmice, doma i u gostima, a finalni susret bio bi na neutralnom terenu.

Dogovor o osnivanju Superlige postignut je u nedjelju, a predsjednik Real Madrida Florentino Perez izabran je za čelnika te lige. Ligom bi upravljalo 15 osnivača (klubova), koji bi imali zajamčeno mjesto u Superligi. Još pet klubova bi se kvalificiralo za tu ligu temeljem rezultata u nacionalnim prvenstvima.

Talijanski mediji objavili su da je stalnim članovima (osnivačima) obećano 350 milijuna eura da se uključe u projekt.

RB Leipzig will NOT join the Super League either [ @SkySportNewsHD ]

Također, Corriere dello Sport je objavio da je DAZN bio uključen u pregovore, ali kompanija je to demantirala u službenom priopćenju. DAZN je globalna kompanija koja ima prava na prijenos brojnih vrhunskih sportskih natjecanja, koje korisnici koji se pretplate na njihove sadržaje mogu pratiti putem “video streaminga”.

Osnovan je 2015. u Londonu, a djeluje u 200 država i teritorija. Prije nešto više od dvije godine procijenjeno je da je vrijednost DAZN-a oko 3,5 milijarde eura. Preko DAZN-a možete gledati Ligu prvaka, Europsku ligu, englesku Premier ligu, španjolsku Primeru, Bundesligu, talijansku Serie A, francusku Prvu ligu i još brojna druga natjecanja.

BREAKING: Borussia Dortmund have released a statement saying the ECA board has agreed to reject the European Super League plans.

"Both Bayern Munich and Borussia Dortmund have 100% compatible views in these discussions," #BVB CEO Hans-Joachim Watzke said. pic.twitter.com/ZbYzCgQdXt

— DW Sports (@dw_sports) April 19, 2021