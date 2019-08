UŽIVO, 1.HNL, DINAMO – GORICA 0:0: Modri dominiraju, ali Bjelica je u velikim problemima

Tekstualni prijenos utakmice Dinama i Gorice pratite UŽIVO na Net.hr-u

UŽIVO

3. kolo Prve hrvatske nogometne lige

Dinamo – Gorica 0:0

Dinamo: Livaković, Moubandje, Lešković, Dilaver, Stojanović – Šitum, Moro, Majer, Olmo, Atiemwen, Petković

Gorica: Kahlina, Čabraja, Jovičić, Čelić, Muhammed – Maslowski, Marina, Lovrić, Miya, Dvorneković, Ndiaye

16′ Vrlo loša vijest za Dinamo, ozlijedio se pouzdani branič Dilaver i zamijenio ga je Perić.

11′ Veliki pritisak Modrih na počtku, očito su odlučili što prije riješiti pitanje pobjednika u ovoj utakmici.

10′ Dinamo je mogao povesti, u izvrsnoj prilici bio je Atiemwen, ali nije se dobro snašao i vratar Gorice Kahlina je otklonio opasnost.

5′ Na samom početku susreta nije bilo uzbuđenja, iako Dinamo ima inicijativu, ali ne ulazi u rizik.

1′ Počela je utakmica na Maksimiru.

19.40 Također, u ekipi Dinama zaigrat će od prve minute švicarski nogometaš François Moubandje koji je ljetos stigao na Maksimir kao veliko pojačanje i mlada nada hrvatskog nogometa Lovro Majer.

19.34 Utakmica počinje za manje od pola sata i poznati su sastavi. Glavna vijest je povratak fenomenalnog Španjolca Danija Olma u prvu momčad Dinama.

U prvoj utakmici trećeg kola Prve hrvatske nogometne lige u petak u 20 sati na Maksimiru će igrati aktualni prvak Dinamo i Gorica.

Uoči ovog dvoboja Modri su prva momčad na tablici s dvije pobjede u prva dva kola, dok je Gorica četvrta s pobjedom i remijem u prva dva kola.

“Lani su Goričani bili iznenađenje za sve, jako mi je drago da je moj kolega Jakirović napravio jednu kvalitetnu momčad, u kvalitetnoj atmosferi i u dobroj sredini. I da momčad Gorice nastavlja ove sezone tamo gdje je stala prošle sezone. Mi se nadamo pobjedi, vjerujemo da ćemo imati dovoljno snage iako se suprotstavljamo jednoj vrlo dobroj momčadi, koja ima jako dobru tranziciju, nogometaše koji mogu riješiti utakmicu svojim kvalitetom. Lovrić, Zwolinski, Miya, Ndiaye, to su u HNL-u igrač “top of the top”. No, vjerujem da će naši igrači koji istrče na teren biti bolji i da ćemo pobijediti”, prenose izjavu trenera Dinama Nenada Bjelice Sportske novosti.