Dvanaest bogatih europskih klubova postiglo je u kasno u nedjelju dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja Superlige u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova, izvijestio je Real Madrid čiji je predsjednik izabran za čelnog čovjeka tog natjecanja.

UEFA BIJESNA NA ‘IZDAJU DESETLJEĆA’: ‘Dosta je bilo, ovaj interes pojedinaca traje već predugo. To je cinično, izbacit ćemo vas iz Europe i domaćih liga’

“Do osnivanja nove lige došlo je u trenutku kada je svjetska pandemija koronavirusa ubrzala nestabilnost sadašnjeg ekonomskog modela u europskom nogometu. Tijekom godina su klubovi osnivači ove lige imali za cilj popraviti kvalitetu i intenzitet postojećih europskih natjecanja, a posebno stvoriti turnir na kojem bi se najbolji klubovi i igrači mogli češće međusobno natjecati”, navedeno je u priopćenju Real Madrida, kluba s rekordnih 13 naslova prvaka Europe.

Svjetska i europska nogometna organizacija, FIFA i UEFA, prethodno su se oštro usprotivile tom projektu.

“Ako bi se to i dogodilo, želimo ponoviti da ćemo – Uefa, engleski FA, španjolski nogometni savez (RFEF) i La Liga, talijanski savez (FIGC) i Serie A, ali i Fifa i sve naše članice, ostati ujedinjeni u našim naporima da zaustavimo ovaj cinični projekt, projekt koji se temelji na vlastitim interesima nekolicine klubova u trenutku kada društvu više nego ikad treba solidarnost”, poručili su iz Uefe.

