TOTTI SE NAKLONIO BIVŠEM SUIGRAČU: ‘Stvarno me iznenadio, ali kad vidite tko im je trener…’

Romina legenda Francesco Totti izjavio je da je u određenoj mjeri iznenađen kako se je Mohamed Salah odlično snašao u Liverpoolu.

“Donekle me je iznenadilo kako se je Salah odlično snašao već u prvoj sezoni u Liverpoolu. No, kad pogledate kako jaku ekipu imaju i tko im je trener, onda i nisam toliko iznenađen. Za mene je Juergen Klopp jedan od najboljih trenera na svijetu i on mu je pronašao pravu poziciju na kojoj može dati svoj puni potencijal”, izjavio je Totti uoči prvog polufinalnog susreta Lige prvaka u kojem Liverpool dočekuje Romu (utorak, 20.45 sati).





Salah je za Romu igrao dvije sezone, a prošlog ljeta je preselio na Anfield za 42 milijuna eura. Za Liverpool je zabio 41 gol u svim natjecanjima, a 31 u engleskom prvenstvu, te je zbog toga izabran za najboljeg igrače sezone u Premier ligi.