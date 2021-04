‘TO JE NEMOGUĆE, UBIJATE NOGOMETAŠE’: Pepu Guardioli puknuo film i progovorio je o gorućem problemu

Guardiolu su novinari samo priupitali zašto toliko često rotira igrače, a on je zatim eksplodirao

Menadžer Manchester Cityja, Pep Guardiola, žestoko je napao čelnike FIFA-a i UEFA-e zbog golemog broja utakmica koje nogometaši moraju igrati u sezoni. Guardiolu su novinari samo priupitali zašto toliko često rotira igrače, a on je zatim eksplodirao.

“Igrači su ljudi, a ne strojevi. Znam da su neki od njih uznemireni jer žele igrati svaki dan, ali to nije moguće. Ako ne rotirate momčad, tada nećete moći sudjelovati u svim natjecanjima, nećete se naći na našoj trenutnoj poziciji. Naravno, nogometaši mogu igrati, nevjerojatnog su mentaliteta, ali treba im odmor. UEFA i FIFA ubijaju igrače, to je previše. Od početka sezone nikad nismo imali pauzu sredinom tjedna, niti jednom”, rekao je Guardiola, koji uspješno privodi sezonu kraju na prvom mjestu lige.

“Nema igrača koji bi to mogao izdržati ne samo fizički, već i psihički. To je nemoguće. Kad rotiram postavu i pobijedim – genij sam, bravo… Kad izgubimo nakon rotacije, ljudi me pitaju zašto sam rotirao. To nije dosljedno”, zaključuje Pep.