TEŠKA NESREĆA U SPUSTU: Skijaš se zabio se reklamu velikom brzinom, krvavog lica napustio stazu

Austrijanac Vincent Kriechmayr, koji je u četvrtak slavio u superveleslalomu, u nedjelju je osvojio i drugu zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju u Cortini d’Ampezzo i to u spustu, dok je srebrnu medalju sa samo stotinkom zaostatka osvojio Nijemac Andreas Sander.

Kriechmayr je bio najbrži s vremenom 1:39.79, dok je vrijeme Sandera 1:37.80. Treće mjesto i brončana medalja pripali su Švicarcu Beatu Feuzu čiji je zaostatak za pobjednikom 18 stotinki.

U međuvremenu, stigla je vijest o dva teška pada koja su obilježila utrku u spustu. Naime, prvo se njemački skijaš Romed Baumann zabio u reklame u ciljnoj ravnini nakon što je zauzeo 14. mjesto. Liječničko osoblje brzo stiglo u pomoć skijašu, a na snimci se vidi i krv na njegovom licu.

‘It’s not often that you see blood’: Romed Baumann crashes into finish banner in worlds downhill https://t.co/sMfBZojfRI pic.twitter.com/x2tt8QlVqk

