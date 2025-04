Bravo, Donna! Vekić pobijedila desetu igračicu svijeta i prošla u osminu finala

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u osminu finala WTA 1000 turnira u Madridu, ona je u susretu 3. kola svladala Amerikanku Emmu Navarro, desetu igračicu svijeta, sa 4-6, 6-3, 6-2 nakon dva sata i četiri minute igre.

Bio je ovo treći međusobni dvoboj Vekić i Navarro i treća pobjeda 28-godišnje Osječanke.

Vekić je osvojila prvih šest poena u dvoboju te nakon sigurno osvojenog gema na svom početnom udarcu stigla do 0-30 na servis Navarro. No, onda je upala u "crnu rupu", ponajviše zahvaljujući svojim greškama izgubila je sljedećih 12 poena pa je Navarro stigla do "breaka" i vodstva 3-1. To je ujedno bio i jedini "break" u prvom setu koji je pripao Navarro sa 6-4.

U drugom je setu Vekić kod vodstva 3-2 stigla do prve "break-lopte" u meču koju je i iskoristila. Potom je u sljedećem svom servis-gemu nakon prednosti 40-0 morala spašavati "break-loptu" suparnice prije no što je iskoristila petu priliku za 5-2, pa je kod 5-3 spasila još jednu šansu Navarro za povratak u set odličnim forhendom prije no što je uspjela zaključiti tu dionicu igre u svoju korist.

Naša je igračica nastavila s pritiskom na servis Navarro i u trećem setu, u prvom je gemu Amerikanka s dva odlična poteza spasila dvije "break-lopte", no u trećem je Vekić uspjela realizirati svoju ukupno petu "break-loptu" u tom setu i to zahvaljujući promašenom bekhendu Navarro. Nakon spašene "break-lopte" u sljedećoj igri Vekić je još jednom oduzela servis Navarro za 5-2 te uspjela privesti dvoboj kraju.

U osmini finala Vekić će igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys.

