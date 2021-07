Najbolji tenisač svijeta 34-godišnji Srbin Novak Đoković plasirao se u petak u svoje sedmo wimbledonsko finale u kojem ga čeka Talijan Matteo Berrettini, nakon što je sa 7-6 (3), 7-5, 7-5 svladao 22-godišnjeg Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP - 12.).

Shapovalov ne može protiv Noleta do slavlja

Đoković je u vrlo napetom i izjednačenom meču za pobjedu trebao dva sata i 44 minute, a to mu je sedmi trijumf u isto toliko dvoboja s ljevorukim Kanađaninom.

Najbolji tenisač svijeta je u prvom setu zaostajao 3-5, ali Shapovalov nije uspio doći do set-lopte. Kad je servirao za set i u odlučujućem 'tie-breaku' Kanađanin je napravio previše pogrešaka da branitelj naslova osvojenog 2019. to ne bi iskoristio.

Shapovalov u drugom setu propustio pet break-lopti

Shapovalov je u drugom setu propustio pet 'break-lopti', tri u četvrtom i još dvije u šestom setu, prije nego što je u 11. gemu izgubio servis, kad je Đoković došao do svoje jedine prilike za 'break' i potvrdio ga u sljedećem gemu. Slično se ponovilo i u trećem setu u kojem je Kanađanin imao tri prilike da povede s 2-0. No, kad je to izvukao, Đoković je zagospodario terenom i ponovno slomio suparnikov servis u 11. gemu te bez izgubljenog poena odservirao za plasman u finale.

Kanađanin je meč završio s jednom iskorištenom od 11 prilika za 'break', a prema porazu ga je odvelo i 36 neprisiljenih pogrešaka. Đoković ih je imao samo 15.

Đokoviću i Berrettiniju će to biti treći međusobni dvoboj

Đokovićev suparnik u njegovom 30. finalu na Grand Slam turnirima bit će 25-godišnji Talijan Matteo Berrettini koji je sa 6-3, 6-0, 6-7 (3), 6-4 nadigrao Poljaka Huberta Hurkacza i tako postao prvi talijanski tenisač u povijesti koji će se boriti za wimbledonski trofej. Berrettini je ujedno i prvi Talijan u finalu Grand Slam turnira u zadnjih 45 godina, otkako je Adriano Panatta 1976. osvojio naslov u Roland Garrosu.

Đokoviću i Berrettiniju će to biti treći međusobni dvoboj. U prva dva slavio je srpski tenisač, 2019. u dva seta na ATP Finalu u londonskoj O2 Areni te ove godine u četvrtfinalu Roland Garrosa, kad su Đokoviću za pobjedu trebala četiri seta.

Nedjeljno finale će započeti u 15 sati, šest sati prije nego što će se na Wembleyju za naslov prvaka Europe u nogometu boriti reprezentacije Engleske i Italije.

Nole lovi 20. Grand Slam naslov

Uspije li osvojiti svoj šesti wimbledonski trofej, Novak Đoković će doći do 20. Grand Slam naslova i izjednačiti se sa surekorderima Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom, a onda će mu nedostajati još samo trijumf na US Openu kako bi postao tek treći tenisač u povijesti koji je u istoj kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand Slam naslova, nakon što je to prvi napravio Amerikanac Donald Budge (1938.), a dvaput ponovio Australac Rod Laver (1962. i 1969.).

WIMBLEDON, tenisači - polufinale

Novak Đoković (Srb/1) - Denis Shapovalov (Kan/10) 7-6 (3), 7-5, 7-5

Matteo Berrettini (Ita/7) - Hubert Hurkacz (Polj/14) 6-3, 6-0, 7-6 (3), 6-4