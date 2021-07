NOLE U TRANSU / Eksplozija Đokovića u Wimbledonu nakon plasmana u svoje sedmo finale

Najbolji tenisač svijeta 34-godišnji Srbin Novak Đoković plasirao se u petak u svoje sedmo wimbledonsko finale u kojem ga čeka Talijan Matteo Berrettini, nakon što je sa 7-6 (3), 7-5, 7-5 svladao 22-godišnjeg Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP - 12.). Đoković je u vrlo napetom i izjednačenom meču za pobjedu trebao dva sata i 44 minute, a to mu je sedmi trijumf u isto toliko dvoboja s ljevorukim Kanađaninom. Najbolji tenisač svijeta je u prvom setu zaostajao 3-5, ali Shapovalov nije uspio doći do set-lopte. Kad je servirao za set i u odlučujućem 'tie-breaku' Kanađanin je napravio previše pogrešaka da branitelj naslova osvojenog 2019. to ne bi iskoristio.