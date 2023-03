OGLASILA SE / Vrištala i plakala nakon stravične ozljede pa teren napustila u kolicima: 'Moglo je biti i gore'

Kanadska tenisačica Bianca Andreescu (22), pobjednica US Opena iz 2019. godine, na turniru u Miamiju pretrpjela je novu tešku ozljedu te joj predstoji još jedan dugotrajni oporavak. Andreescu su popucali ligamenti u lijevom gležnju tijekom susreta 4. kola protiv Jekaterine Aleksandrove te je morala napustiti teren u invalidskim kolicima. U trećem gemu drugog seta, Kanađanka je nezgodno stala, a potom su se vrisak i plač prolomili dvoranom. "Teško je reći koliko dugo će oporavak trajati, ali moglo je biti i mnogo gore! Optimistična sam i mislim kako ću se uz pravilnu rehabilitaciju uskoro vratiti tenisu", objavila je Andreescu, trenutačno 31. igračica svijeta. Nakon osvajanja US Opena Andreescu je ostvarila najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri stigavši na četvrto mjesto WTA ljestvice, no uslijedila je ozljeda koljena zbog koje je propustila prvi dio sezone 2020., pa pandemija covida-19, a zbog ozljede nije igrala niti tijekom prva tri mjeseca prošle godine.