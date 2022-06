PUSTI ME DA VRIŠTIM / Veteran izbacio dvostrukog pobjednika Wimbledona, slavna tinejdžerka također ispala

Američki 37-godišnji veteran John Isner svladao je u srijedu dvostrukog wimbledonskog pobjednika, Britanca Andyja Murrayja sa 6-4, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-4 i tek peti put u karijeri došao do trećeg kola u All England Clubu. Bio je to loš dan za domaće predstavnike na središnjem terenu u Wimbledonu, jer je prije Murrayja svoj put u drugom kolu završila i aktualna pobjednica US Opena Emma Raducanu (19), koju je sa 6-3, 6-3 svladala Francuskinja Caroline Garcia. WIMBLEDON, tenisači - 2. kolo Novak Đoković (SRB/1) - Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-1, 6-4, 6-2 Miomir Kecmanović (SRB/25) - Alejandro Tabilo (ČIL) 7-6 (4), 7-6 (3), 3-6, 6-3 Nikoloz Basilashvili (GRU/22) - Quentin Halys (FRA) 7-6 (7), 0-6, 7-5, 7-6 (5) Tim Van Rijthoven (NIZ) - Reilly Opelka (SAD/15) 6-4, 6-7 (8), 7-6 (7), 7-6 (4) Jannik Sinner (ITA/10) - Mikael Ymer (ŠVE) 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 John Isner (SAD/20) - Andy Murray (VB) 6-4, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-4 Oscar Otte (NJEM/32) - Chris Harrison (SAD) 3-1, predaja Carlos Alcaraz (ŠPA/5) - Tallon Griekspoor (NIZ) 6-4, 7-6 (0), 6-3 Ugo Humbert (FRA) - Casper Ruud (NOR/3) 3-6, 6-2, 7-5, 6-4 David Goffin (BEL) - Sebastian Baez (ARG/31) 6-1, 6-2, 6-4 Frances Tiafoe (SAD/23) - Maximilian Marterer (NJEM) 6-2, 6-2, 7-6 (3) Aleksander Bublik (KAZ) - Dušan Lajović (SRB) 7-6 (7), 6-2, 7-5 Cameron Norrie (VB/9) - Jaume Munar (ŠPA) 6-4, 3-6, 5-7, 6-0, 6-2 Steve Johnson (SAD) - Ryan Peniston (VB) 6-3, 6-2, 6-4 Tommy Paul (SAD/30) - Adrian Mannarino (FRA) 6-2, 6-4, 6-1 Jiri Vesely (ČEŠ) - Alejandro Davidovich Fokina (ŠPA) 6-3, 5-7, 6-7 (2), 6-3, 7-6 (7) WIMBLEDON, tenisačice - 1. kolo Greetje Minnen (BEL) - Garbine Muguruza (ŠPA/9) 6-4, 6-0 Harriet Dart (VB) - Rebeka Masarova (ŠPA) 6-1, 6-4 Jessica Pegula (SAD/8) - DONNA VEKIĆ (HRV) 6-3, 7-6 (2) Karolina Pliškova (ČEŠ/6) - Tereza Martincova (ČEŠ) 7-6 (1), 7-5 2. kolo Marie Bouzkova (ČEŠ) - Ann Li (SAD) 6-0, 6-3 Alison Riske (SAD/28) - Maja Chwalinska (POLJ) 3-6, 6-1, 6-0 Shuai Zhang (KIN) - Marta Kostjuk (UKR) 7-6 (6), 6-2 Caroline Garcia (FRA) - Emma Raducanu (VB/10) 6-3, 6-3 Angelique Kerber (NJEM/15) - Magda Linette (POLJ) 6-3, 6-3 Diane Parry (FRA) - Mai Hontama (JAP) 6-3, 6-2 Ons Jabeur (TUN/3) - Katarzyna Kawa (POLJ) 6-4, 6-0 Maria Sakkari (GRČ/5) - Viktorija Tomova (BUG) 6-4, 6-3 Tatjana Maria (NJEM) - Sorana Cirstea (RUM/26) 6-3, 1-6, 7-5 Irina Begu (RUM) - Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-4, 6-4 Jelena Ostapenko (LAT/12) - Yanina Wickmayer (BEL) 6-2, 6-2 Kaja Juvan (SLO) - Dalma Galfi (MAĐ) 7-5, 6-3 Lesja Curenko (UKR) - Anhelina Kalinina (UKR/29) 3-6, 6-4, 6-3 Jule Niemeier (Nem) - Anett Kontaveit (Est/2) 6-4, 6-0