Pobjednik ovogodišnjeg Wimbledona, sedmi tenisač svijeta Novak Đoković, neće smjeti nastupiti na sljedećem Grand Slamu sezone, US Openu i na turnirima u Kanadi i SAD-u ove godine jer nije cijepljen protiv koronavirusa i po sadašnjim pravilima kao necijepljena osoba ne smije ući u te zemlje.

Đoković nije cijepljen i ne namjerava se cijepiti, što mu je već donijelo puno problema pa je tako propustio i ovogodišnji Australian Open.

"Kako sada stoje stvari, ne mogu u Australiju i Sjedinjene Američke Države, no nadam se dobrim vijestima. Vjerujem da će se situacija oko Australian Opena promijeniti. Za US Open nema puno vremena, ali nada umire posljednja. Volio bih igrati u SAD-u i Australiji, no ne budem li mogao, to neće biti kraj svijeta", rekao je Đoković nedavno, a sada je postalo jasno da se njegova želja neće ostvariti.

Američke vlasti nisu promijenili svoja pravila i od stranaca koji žele ući u zemlju zahtijevaju da budu potpuno cijepljeni. Zbog toga Đoković, iako je prijavljen za turnir, neće smjeti ući u zemlju.

"US Open nije uveo obavezno cijepljene za svoje sudionike, ali će poštivati odluku Vlade SAD-a oko ulaska u zemlju necijepljenih neameričkih državljana", objavili su organizatori US Opena.