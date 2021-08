Hrvatski tenisač Ivo Karlović na korak je do plasmana u glavni turnir grand-slama US Open u New Yorku.

Četrdesetdvogodišnji Karlović je u 2. kolu kvalifikacija nadigrao Bolivijca Huga Delliena s 7-5, 6-7 (1), 6-2 nakon dva sata igre. Najstariji igrač kvalifikacija imao je 23 asa i propuštenu meč-loptu kod 6-5 u drugom setu.

Karloviću na putu do plasmana u glavni turnir stoji još samo 32-godišnji Japanac Yuichi Sagita, 131. igrač svijeta, kojeg je "Div sa Šalate" dosad dvaput pobjeđivao.

Troje Hrvata u glavnom turniru

U 3. kolo kvalifikacija plasirala se i Dubrovkinja Ana Konjuh, dok je u glavnom turniru troje Hrvata.

Marin Čilić će u prvom kolu US Opena igrati protiv 37-godišnjeg Nijemca Philippa Kohlschreibera (ATP - 116.), ždrijeb je Donnu Vekić spojio sa 9. nositeljicom Španjolkom Garbine Muguruzom, a Petra Martić čeka suparnicu iz kvalifikacija.