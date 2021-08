Marin Čilić (ATP - 36.), šesti nositelj ATP turnira u američkom Winston-Salemu, nije se uspio plasirati u treće kolo, a bolji od njega bio je Bjelorus Ilja Ivaška sa 4-6, 7-5, 6-4 nakon dva sata i 49 minuta.

Čilić je nakon osvojenog prvog seta poveo, napravio 'break' i za 2-0 u drugom setu te ga je samo jedan gem dijelio od pobjede kad je došao do vodstva 5-2. No, do meč-lopte nije stigao. Izgubio je pet gemova zaredom, čime je 27-godišnji Bjelorus izborio treći set.

U njemu je Čilić ostao bez prilike za 'break' pa ga je izgubljeni servis u sedmom gemu koštao 16. poraza u ovoj sezoni.