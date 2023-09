Pobjednički put Borne Goje, koji je započeo u kvalifikacijama US Opena, prekinut je u osmini finala glavnog turnira, gdje je naletio na raspoloženog Novaka Đokovića koji je za dva sata i 25 minuta došao do pobjede 6-2, 7-5, 6-4 i tako ostao u lovu na 24. Grand Slam naslov.

Borna Gojo je prvi put zakoračio na Arthur Ashe stadion i protiv sebe imao najuspješnijeg tenisača svih vremena, što su već dva dovoljna razloga da uđe u meč napet. No, kod 25-godišnjeg Splićanina nije bilo primjetno da je bio impresioniran, bilo veličinom stadiona na kojem je morao igrati, bilo naelektriziranom atmosferom večernjeg meča, bilo suparnikom s druge strane mreže. Ipak, imao je tu nesreću da je naletio na Novaka Đokovića u gotovo nepogrešivom izdanju na početku meča.

Poučen iskustvom iz prethodnog kola, kad je protiv sunarodnjaka Lasla Đerea morao hvatati dva seta zaostatka, Novak Đoković nije dopustio da mu se to dogodi i u meču protiv Goje. Štogod je hrvatski tenisač pokušao, lopte su se stalno vraćale, nerijetko vrlo duboko, ne dopuštajući Borni da se razmaše i stavi Đokovića izvan komforne zone. Nedostajalo mu je i više pogođenih prvih servisa da bi lakše došao do inicijative u izmjeni. S druge strane, Đoković je rijetko promašivao prve servise, što je dovelo do toga da je drugi tenisač svijeta u prvom setu izgubio svega dva poena na početnom udarcu, a osvojio čak 19 protiv Gojinog servisa, što mu je, uz dva "breaka", donijelo prvi set nakon 41 minute borbe.

No, da se neće dati tako lako slomiti, Borna je pokazao u drugom setu. Sigurno otvaranje servisom, nadogradio je "breakom", čim je Đokoviću pao postotak pogođenih prvih servisa. Međutim, ono što je tako teško stekao, lakoćom je ispustio već u sljedećem gemu. Nažalost, napravio je čak četiri dvostruke pogreške u jednom gemu, a protiv tenisača s jednim od najboljih reterna svih vremena to ne može proći nekažnjeno. Đoković je vratio "break" zaostatka, što je razljutilo Goju, ali ne i izludilo.

Hrvatski tenisač je ostao koncentriran i sigurno držao servise do vodstva 5-4. Došao je i do 15-30, na dva poena od osvajanja seta, ali na tome je i ostao. U 11. gemu je, ipak, pokleknuo, ponovno izgubio servis, a Đoković takvu priliku nije propustio pa je nakon 96 minuta igre došao na set do svog 57. četvrtfinala na Grand Slam turnirima.

U trećem setu se Borna uspio držati do 3-3 u rezultatskoj ravnoteži, a onda su ga dva promašena forhenda odvela u krivom smjeru. Đoković je došao do novog "breaka" ostavivši suparnika na nuli. Nastavio se Gojo boriti, spasio je i meč-loptu kad je bio na servisu u devetom gemu, pa još jednu kad je Đoković u sljedećem gemu došao do 40-15, ali više od toga nije mogao. Na treću meč-loptu Đoković je zabio as i po 13. put u karijeri došao do četvrtfinala na US Openu.

Gojo je završio meč s 40 neiznuđenih pogrešaka i isto toliko 'winnera', što nije bilo dovoljno za nešto više od solidnog otpora protiv Đokovića koji je imao svega 12 pogrešaka u tri seta. Đoković je uspio u svojoj misiji - neutralizirao je Bornina najjača oružja i osvojio čak 50 poena protiv Gojinog servisa, što mu je donijelo po dva "breaka" u prvom i drugom setu te još jedan u trećem.

Unatoč porazu, Gojo visoko uzdignute glave može napustiti New York i zaputiti se prema Splitu, gdje će pred svojim navijačima pokušati još jednom dati veliki doprinos uspjesima hrvatske reprezentacije u pokušaju da se domogne četvrtfinala Davis Cupa. To će činiti kao 76. tenisač svijeta, s najboljim renkingom u karijeri, što je posljedica sjajnog pobjedničkog niza na US Openu, što ga je uspio zaustaviti tek Novak Đoković.

A njega u četvrtfinalu čeka obračun protiv Amerikanca Taylora Fritza (ATP - 9.) koji je sa 7-6 (2), 6-4, 6-4 svladao švicarskog kvalifikanta Dominica Strickera. Đoković protiv Fritza ima sedam pobjeda u isto toliko međusobnih dvoboja.

Američki tenis će zasigurno imati predstavnika u polufinalu US Opena, a to će biti pobjednik dvoboja Francesa Tiafoea (ATP - 10.) i Bena Sheltona (ATP - 47.).

Do svog prvog četvrtfinala na US Openu, 20-godišnji Shelton je stigao svladavši pet godina starijeg sunarodnjaka Tommyja Paula (ATP - 14.) sa 6-4, 6-3, 4-6, 6-4 za dva sata i 49 minuta igre. Bila je to Sheltonova "slatka osveta" sunarodnjaku za četvrtfinalni poraz na ovogodišnjem Australian Openu, gdje je mladi Amerikanac prvi put zasjao na velikoj sceni.

Prošlogodišnji polufinalist zadnjeg Grand Slam natjecanja u sezoni, 25-godišnji Frances Tiafoe (ATP - 10.), bez ikakvih je poteškoća pobijedio Australca Rinkyja Hijikatu (ATP - 110.) sa 6-4, 6-1, 6-4 za točno dva sata igre i tako po drugi put na US Openu, a treći put na Grand Slam turnirima, došao do četvrtfinala.

US Open, tenisači - 4. kolo

Frances Tiafoe (SAD/10) - Rinky Hijikata (Aus) 6-4, 6-1, 6-4

Ben Shelton (SAD) - Tommy Paul (SAD/14) 6-4, 6-3, 4-6, 6-4

Taylor Fritz (SAD/9) - Dominic Stricker (Švi) 7-6 (2), 6-4, 6-4

Novak Đoković (Srb/2) - BORNA GOJO (HRV) 6-2, 7-5, 6-4

