Nekada najbolji tenisač svijeta i prema mnogima jedan od najboljih svih vremena, Švicarac Roger Federer, nije izašao na teren još od srpnja prošle godine kada je ispao s Wimbledona u četvrtfinalu.

Ipak, Federer i s 40 godina na leđima planira povratak tenisu. Namjerava nastupati zajedno s Rafaelom Nadalom na Laver Cupu u Londonu, a isto tako ima ideju vratiti se na ATP turneju u 2023. godini.

"Da, definitivno ću nastupati. Kako i gdje to još ne znam, ali to bi bila moja ideja. Nisam još planirao više od Laver Cupa i Basela. Nakon Basela, sezona je ionako gotova. Važno mi je da se ponovno osposobim kako bih mogao u potpunosti trenirati. Nakon što to napravim, mogu birati koliko mnogo turnira mogu nastupiti”, rekao je Federer za Tages-Anzeiger.

Zaspao uz meč

“Laver Cup je dobar početak, ne moram igrati pet mečeva u šest dana. Moći ću to učiniti u Baselu”, rekao je Federer.

Zatim je komentirao nedavno završeni Roland Garros, gdje je senzacionalno naslov uzeo Rafael Nadal, koji je na putu do finala odigrao jedan od najboljih mečeva posljednjih godina protiv Novaka Đokovića. No, Federer, iznenađujuće, nije gledao niti finale, a čak niti obračun dvojice velikana, Rafe i Novaka.

„Nisam gledao finale, ali jesam malo gledao četvrtfinale (protiv Đokovića) prije nego što sam otišao spavati. Generalno, nevjerojatno je to što je Rafa postigao. Rekord Petea Samprasa, koji sam ja oborio, bio je 14 Grand Slam titula, a sada je Rafa osvojio 14 puta Roland Garros. Bio sam sretan zbog njega i skidam mu kapu. Poslije desetog-jedanaestog puta sam već mislio: ’Ovo je nemoguće’. Nastavlja pomjerati granice, gigantski uspjeh“, zaključio je Federer.