Jimmy Connors, čovjek koji i dalje drži zavidne rekorde u svijetu tenisa, dotaknuo se priče o tome koji je tenisač najveći ikad. Iako Jimmy ima najviše pobjeda u Open Eri, koja je počela 1968., te što je rekorder po broju pobjeda i odigranih mečeva, smatra da je iznad njega ipak netko drugi.

''Pogledajte sve ljude koji su se vodili time da su Federer i Nadal najveći svih vremena, a oni nisu najveći ni u svojoj eri", bez dlake na jeziku rekao je Connors, a onda se dotaknuo svog favorita:

''Mnogi misle da je Đoković došao do točke da mu je dosta. Za mene je to sranje. Ja gledam na drugi način. Kažem: "Ubij to." Ostani na terenu i igraj dok netko ne dođe i razbije te, jer uvijek imaš šansu.''

Svojom će izjavom zasigurno uzburkati duhove i dodatno potaknuti rasprave, ali sigurno je da će Novakovi obožavatelji imati ''novog konja za utrku'', u vidu Connorsovih izjava.