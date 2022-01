Novak Đoković ostat će upamćen kao jedan od najboljih tenisača u povijesti. Osvojio je 20 Grand Slamova, a do kraja karijere imat će priliku dodatno povećati tu brojku i postati apsolutni rekorder.

Jednom je prilikom otkrio za čime žali u životu, iako je u tenisu postigao sve što se može postići te se upisao u povijest sporta. Riječ je o njegovu školovanju. Đokovićev život od ranih je nogu obilježio tenis te je već s 12 godina bio u teniskoj akademiji Nikole Pilića.

Osnovnu je školu pak redovno završio u Beogradu, dok srednju nije pohađao redovito. Kako piše Blic, zbog teniskih obaveza morao je izvanredno završiti srednju i u nju je dolazio samo kako bi polagao ispite. Đoković je sa 16 godina bio profesionalac i s obzirom na to nije mogao redovito pohađati nastavu. Kad je završio sportsku gimnaziju zbog teniskih obaveza nije uspio ostvariti jednu od najvećih želja i upisati fakultet. Vremena za to nije bilo. No, jednom je izjavio kako mu je to i dalje velika želja.

Nije odustao

"I dalje želim upisati fakultet. Ne znam hoće li to biti sljedeće ili za pet godina, ali svakako bih volio posjedovati diplomu. Tužan sam što to nisam uspio kao mlad čovjek, iako sam izuzetno zahvalan na svemu što imam i što sam postigao", poručio je tada Đoković.

Iako se ovih dana svi bave problemima koji su ga zatekli u Australiji i deportacijom zbog koje nije mogao nastupiti na svom omiljenom Grand Slamu, kojeg je osvajao u čak devet navrata, postoji jedan detalj iz njegova privatnog života o kojem je pričao upravo u - Australiji.

Kada je 2020. godine nastupao na Australian Openu, Đoković je odradio zanimljivu konferenciju za novinare. Pričao je tada o zanimljivim detaljima s Australian Opena, kako je savjetovao Filipa Krajinovića prije meča s Federerom, no jedna stvar je posebno zanimala novinare.

Otkrio zanimljiv detalj

Naime, Australci su ga pitali čime bi se bavio da nije tenisač.

"Vrlo dobro pitanje", započeo je Nole.

"Vjerojatno bih ostao u sportu jer sam odrastao u sportskoj obitelji. Odrastao sam na planini gdje se skijalo. Moj otac je bio profesionalni skijaš, većina članova obitelji skija. Tako da mislim da bi vjerojatno bio negdje u Europi na skijama", otkrio je Đoković.

Podsjećamo, australski sud je nakon ročišta donio odluku o ukidanju vize srpskom tenisaču. Sve se to odigralo gotovo 24 sata prije početka Australian Opena, nakon desetodnevne sage koju je pratio cijeli svijet. U deset dana kako je bio u Australiji odigralo se svašta - ukinuta mu je viza za Australiju, proveo vrijeme u pritvoru, borio se protiv presude na sudu i pobijedio, trenirao je nekoliko sesija, a onda je vidio da mu se viza po drugi put ukida pa je upućen u pritvor, ponovno je imao svoj dan na sudu, da bi naposljetku izgubio slučaj i bio deportiran iz Australije.

