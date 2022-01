Srpski tenisač Novak Đoković ući će u povijest kao jedan od najboljih u povijesti. Vječnost je osigurao s 20 osvojenih Grand Slamova, a do kraja karijere imat će priliku dodatno povećati tu brojku. Iako se ovih dana svi bave problemima koji su ga zatekli u Australiji i deportacija zbog koje nije mogao nastupiti na njegovom omiljenom Grand Slamu, postoji jedan detalj iz njegova privatnog života o kojem nema puno detalja. Riječ je o njegovu školovanju. Đokovićev život od ranih je nogu obilježio tenis te je već s 12 godina bio u teniskoj akademiji Nikole Pilića.

Osnovnu je školu pak redovno završio u Beogradu, dok srednju nije pohađao redovito. Kako piše Blic, zbog teniskih obaveza moraju je izvanredno završiti srednju i u je dolazio samo kako bi polagao ispite. Đoković je sa 16 godina bio profesionalac i paralelno drugi razred srednje, a s obzirom na to nije mogao redovito pohađati nastavu. Kad je završio sportsku gimnaziju zbog teniskih obaveza nije uspio ostvariti jednu od najvećih želja i upisati fakultet. Vremena za to nije bilo. No, jednom je izjavio kako mu je to i dalje velika želja.

Nema vremena

"I dalje želim upisati fakultet. Ne znam hoće li to biti sljedeće ili za pet godina, ali svakako bih volio posjedovati diplomu. Tužan sam što to nisam uspio kao mlad čovjek, iako sam izuzetno zahvalan na svemu što imam i što sam postigao. Na kraju krajeva, fakultet nije namijenjen samo djeci, možete ga upisati i s 40 godina. Fakultet je kuća znanja, a ja sam jako znatiželjan. Najviše me zanimaju teme zdravlja, gdje je polje široko. Volio bih proučavati i antičke civilizacije i arheologiju. U ovom periodu životu pokušavam shvatiti što me najviše zanima. U modernom dobu dosta toga možete odraditi online, što je u mom slučaju možda najbolja metoda, jer sam i tenisač i roditelj", rekao je Novak jednom prilikom.

Njegovi roditelji, Dijana i Srđan, u podcastu 'SportLight', progovorili su o tome kako je izgledalo Đokovićevo školovanje.

"Ja sam bila ta koja je išla kod učiteljica i razrednih starješina. Puno puta sam bila osuđivana s njihove strane što moja djeca ne idu u školu. Novak nije išao redovno u školu jer je morao ići u inozemstvo, bili smo primorani da ga s 12 i pol godina pošaljemo u Njemačku kako bi se usavršavao. Morali smo to da napraviti iako nam je bilo jako teško. Ti nastavnici i razredne starješine nisu imali nikakvog razumijevanja za to, čak su me osuđivali da ću upropastiti dijete i da će ostati nepismeno i neobrazovano. Novak je dokazao da nije tako", kazala je Dijana te je opisala što je Novaka sačekalo poslije osnovnog obrazovanja.

Problemi u srednjoj školi

"Puno puta sam čak i u gimnaziji, takozvanoj sportskoj, koja nema veze sa sportskom gimnazijom po meni, nailazila na to da nemaju razumijevanje za dijete takvog kalibra s već postignutim nekim rezultatima. Tada je bio kod Nikole Pilića u Njemačkoj. Nisu imali razumijevanja da on ne može sjediti u školskoj klupi, on je bio dva dana u školskoj klupi. Morala sam na ići na disciplinsku komisiju i obrazlagati gdje je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su 's' od sportske gimnazije. Trebali su mu pružiti podršku i dati gradivo koji će on svladati", kazala je, onda se oglasio Srđan Đoković.

"Nikada mu nije palo na pamet odustati, bar ja za to ne znam. Jednom je zakasnio na trening jer se igrao s prijateljima ispred zgrade. To se tad dogodilo i nikad više", kazao je.

"Od petog razreda više nije išao redovno u školu. Poslije je izvanredno završavao razrede jer je imao puno obaveza na terenu. Dok je redovno pohađao nastavu bio je odgovoran kao što je i na terenu. Sve zadatke je odmah završavao", dodala je Dijana.

