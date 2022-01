IMA SE, MOŽE SE / Zavirite u megaluksuz Novaka i Jelene Đoković: O ovom možemo samo sanjati

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković posjeduje više luksuznih nekretnina, između ostalih i stan u elitnom naselju Porto Montenegro u Tivatu, a navedena vrijednost tog stana je oko 2,2 milijuna eura. Nakon što je 15 godina živio u Monte Carlu, Novak Đoković se s obitelji u prosincu 2020. preselio u atraktivnu Marbellu, u pravi biser arhitekture u jednom od najluksuznijih mjesta u u Španjolskoj. Tamo je Đoković kupio luksuznu vilu koja, prema pisanju španjolskih medija, vrijedi 10 milijuna eura (74.854.526.96 kuna). Vila, koju su Novak i supruga Jelena prvo iznajmljivali, ima devet soba, osam kupaonica, vanjski i unutarnji bazen te posebne dijelove za rekreaciju i goste. U Marbelli, Đokovićevi imaju veći komfor, mnogo više prostora, nego što je to bio slučaj u stanu u Monacu, koji je također bio luksuzan. Osim prostorija koje imaju bilijar i stolni tenis, kuća ima i kino dvoranu, kao i teretanu u kojoj Đoković održava kondiciju kada boravi u Marbelli, gdje se početkom prošle godine i pripremao za sezonu. Ono što je najvažnije, vila ima i teniski teren na kojem Novak marljivo trenira i dok je na odmoru. Dio interijera on i supruga Jelena su povremeno pokazali na društvenim mrežama, osobito tijekom karantene za vrijeme pandemije. Osim stana u Monte Carlu, tu su dva stana na Manhattanu u New Yorku, kao i stan u Miamiju. Upravo luksuzni mansion u Miamiju nalazi se na glavnoj fotografiji i izgleda čudesno iznutra. Američki mediji su pisali da je Novak za dvije stambene jedinice u New Yorku izdvojio pet milijuna eura, dok je stan u Miamiju platio šest milijuna eura, prema pisanju američkih medija, a prenošenju srpskih. U Novom Beogradu Nole ima penthouse od 250 kvadrata u elitnom naselju, odnosno luksuznom neboderu West 65, za koji Telegraf navodi da je plaćen 545 tisuće eura, te vilu od 1200 kvadrata u Srijemu kraj Pavlovačkog jezera. Inače, sve njegove nekretnine prate sigurnosne mjere, znači postavljene su na ulazima kamere i svijetla koja se pale, kad se netko približi ulazu ili ogradi, primjerice kao što ima u kući u Marbelli, dok u slučaju stanova, njegovi stanovi su pod kamerama. Sve zgrade su pod kamerama, jer se radi o elitnim nekretninama.