Srpski tenisač i najbolji igrač svijeta, Novak Đoković, svladao je Mađara Martona Fucsovicsa i prošao u polufinale Wimbledona, ali nakon meča dočekala ga je pomalo bizarna situacija. Stigao je na press-konferenciju, a tamo ga je dočekala izvjesna osoba koja mu je postavila, kako kažu, najgore pitanje u povijesti.

"Kako je bilo za vas biti neka vrsta lošeg dečka koji juri Rogera Federera i Rafu Nadala sve ove godine", bilo je to prvo pitanje Đokoviću na pressici i malo je reći da je bio šokiran.

"Ne smatram sebe lošim dečkom. Mislim, to je vaše mišljenje", hladno je odgovorio Đoković na provokaciju čovjeka za kojeg se mislilo da je novinar, ali pokazalo se da on to, zapravo i nije.

Lažni novinar

Naime, na kraju se ispostavilo kako je Đokoviću pitanje postavio William Weinbaum, producent ugledne ESPN televizije. Dakako, srpski su mediji eksplodirali kada su doznali za tu informaciju pa se tako u njihovim medijima mogu vidjeti svakakvi naslovi poput ovih recimo...

"Šok otkriće! Došao je s namjerom da isprovocira Novaka!"; "Otkuda se on uopće našao tamo? Nesvakidašnji propust na Wimbledonu…".