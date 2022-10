Nekoć prvi, a sada sedmi, tenisač svijeta Novak Đoković i dalje ne zna hoće li smjeti nastupiti na sljedećem izdanju prvog grand slama sezone, Australian openu.

Ove mu je godine, podsjetimo, zabranjen nastup na tom turniru nakon što je ušao u zemlju s neispravnom vizom i nekoliko dana proveo pritvoru za migrante.

Đokoviću, koji se nije cijepio protiv covida, je tada, kada su na snazi bile velike restrikcije zbog pandemije koronavirusa, određena i trogodišnja zabrana ulaska u Australiju, no ta odluka nije konačna i može se ukinuti, no pitanje je hoće li to biti slučaj. Naime, australske vlast posebno razmatra svaki slučaj, a faktor u njihovoj odluci mogu biti i "stare zasluge". To se može pokazati kao dobra i loša vijest.

Sada se o Đokoviću oglasio i Australski teniski savez u kojemu su odlučili da se neće miješati u slučaj i lobirati u korist srpskog tenisača.

Rok za prijave za sudjelovanje na turniru istječe u prosincu.Đoković je osvajao naslov na australian openu rekordnih devet puta.