Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko (16) osvojila je u nedjelju drugi turnir u svojoj karijeri. Slavila je protiv Talijanke Elísabet Cocciaretto 1:6, 6:4, 6:4 u turskoj Antalyji, mjestu gdje je prije tjedan dana osvojila prvi turnir.

Ovo joj je bila čak 24. pobjeda u nizu. Nedavno je osvojila je i prvi juniorski Grand Slam sezone, Australian Open i sada je očekuje ogroman skok na WTA ljestvici.

Petrović uzor

Ova rođena Zagrepčanka počela se baviti tenisom u dobi od šest godina, a do devete je već bila nacionalna prvakinja uzrasta do deset godina.

"Na tenis me je odveo moj otac i to je prvi sport koji sam počela trenirati. Jako sam ga zavoljela i tu sam ostala do danas", rekla nam je Marčinko jednom prilikom kad nam je otkrila i da joj je uzor najbolji hrvatski košarkaš svih vremena.

"Jako cijenim sve tenisače i tenisačice i volim gledati tenis, ali sportski uzor mi dolazi iz drugog sporta, košarke. To je Dražen Petrović. Dobila sam za poklon knjigu o njemu i oduševio me njegov pristup sportu, ljubav prema tom sportu te odlučnost i požrtvovnost koja ga je dovela do cilja", rekla je Marčinko.