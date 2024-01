Hrvatski tenisač Dino Prižmić ima premijeru na Grand Slamu nakon što je prošao tri kola kvalifikacija. Odmah ga je u prvom kolu dočekala najveća pozornica na Rod Laver Areni i dvoboj s Novakom Đokovićem.

Splićanin nije znao kako proći kroz tunel kao prvi i uopće u kojem smjeru se iz svlačionice ide do terena, Novak mu je to simpatično pokazao. Nasmijao je stručnog komentatora Nicka Kyrgiosa, a vrlo brzo mu je Dino pokazao da mu nije do šale, pa je Kyrgios na Twitteru spomenuo veliku predstavu Prižmića.

Nije se u prvom setu Dino baš snašao, zvao je medicinski time-out, izgubio prvi set 6:2, a kasnije kada je opustio ruku u drugom setu pokazao je zube i osvojio set nakon tie-breaka.

U drugom setu je Prižmić igrao jako borbeno i nije izgubio servis, iskoristio je nekoliko pogrešaka Srbina i našao se u prilici da ima četiri set lopte i uzme set, a to je napravio u posljednjoj prilici i pobijedio 7:5 u 13. igri drugog seta. Kapa do poda, Dino!

Od 2007. godine, Novak Đoković odigrao je 51 set u prvom kolu Australian Open, samo je jedan izgubio, sve do sada.

Protiv Struffa 2020. i sada protiv Prižmića.

