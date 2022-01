Deportacija i nemogućnost da Novak Đoković brani naslov na prvom Grand Slamu sezone u Melbourneu na Australian Openu, jer se nije cijepio, odnosno procijepio za pandemiju koronavirusa, glavna je tema svjetskih medija. Nole ima 20. osvojenih Grand Slam naslova, jedan ga dijeli od zauzimanja prve pozicije u povijesti po broju odvojenih Grand Slam naslova. Podsjetimo, Đoković vodi utrku s Federerom i Nadalom tko će biti najveći u povijesti, a sva trojica su na 20. osvojenih velikih teniskih turnira, kultnih...

'Većina ih je htjela da napusti zemlju, uslijedilo je sad stoga za njih olakšanje'

Teniska voditeljica poznatog Eurosporta i nekadašnja sedma igračica svijeta, Australka Barbara Schett, sad uspješna reporterka i voditeljica teniskih događanja, iznijela je svoje mišljenje o deportaciji najboljeg tenisača svijeta...

"Posljednjih par tjedana svi živi pričaju o Novaku Đokoviću. Putovala sam okolo - bila sam u Sydneyju, u Adelaideu i čak su ljudi koji nisu ljubitelji tenisa pratili ovaj slučaj. Sada je konačno došao kraj sage i to je malo olakšanje za australsko stanovništvo. Većina njih je, moram to kazati, stvarno htjela, odnosno priželjkivala, da Novak Đoković napusti zemlju. Donošenje odluke je trajalo jako dugo, ali sada svi mogu odahnuti i svi smatraju da je to bilo ispravno", izjavila je poznata voditeljica i nastavila:

'Težak udarac za turnir, ali...'

"Nije dobra stvar za turnir kada ostane bez broja jedan, igrača koji je osvojio Australian Open devet puta i koji želi osvojiti 21. Grand Slam titulu. Težak je to udarac za turnir. Sada će sretni gubitnik iz kvalifikacije uskočiti umjesto Novaka Đokovića, to će biti veliki gubitak za turnir uistinu. Međutim, ima toliko drugih sjajnih igrača na koje bi ljudi trebalo da obrate pažnju. Sigurna sam da će se Novak Đoković vratiti, ali ne u ovom trenutku, ovdje u Australiji.

Ona se zatim osvrnula na raspoloženje među ostalim igračima, sudionicima Australian Opena...

"Neki su također smatrali da nije ispravno da se Novak Đoković pusti u zemlju necijepljen. Mislim da je ono što je svakom igraču bilo zajedničko, jeste da je ovo predugo trajalo i da je trebalo donijeti odluku ranije. Tako je kako je, svi nastavljaju dalje i razmišljaju i o svom tenisu. Netko u muškom ždrijebu imat će šansu osvojiti Australijan Open, a mi ćemo imati novog šampiona".

