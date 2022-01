SVI GLEDAJU SAMO NJU / Tinejdžerska senzacija u fokusu na Australian Openu: Život joj se skroz promijenio; 'Sad ju čeka najgore'

Mlada 19-godišnja teniska senzacija Emma Raducanu ušla je na Australian Open sa snovima da postigne još jedno Grand Slam čudo. Može li tinejdžerska senzacija potvrditi svoj trijumf na US Openu pobjedom u Melbourneu? Upravo se to pitaju teniski zaljubljenici diljem svijeta, koje je sportska priča Emme Raducanu oduševila... Emma Raducanu, nakon svoje prve pobjede ikad na Australian Openu na kojem debitira, kazala je da "voli energiju" na ovom slavnom turniru. Emma Raducanu je pobijedila u utorak američku protivnicu Sloane Stephens na svom seniorskom debiju u Melbourne Parku... Raducanu je dobila veliku podršku uzbuđenih navijača koji su nešto prije ponoći gledali kako prvakinja US Opena završava suparnicu u Margaret Court Areni. "Ova pobjeda znači puno", izjavila je 17. nositeljica za BBC Sport. "Pokušavam tretirati za svaki meč isto, ali mečevi na Grand Slamovima ipak donose nešto posebno". Raducanuov povijesni, epski podvig na Flushing Meadowsu u rujnu prošle godine nikada neće biti zaboravljen - Emma je pobijedila u 10 uzastopnih mečeva kako bi od kvalifikacija postala prvakinja US Opena i zaradila 2,5 milijuna dolara koji će promijeniti život... Ali život od te senzacionalne noći u New Yorku neizmjerno se promijenio za tinejdžericu iz Kenta, a rigoroznost svakodnevice na WTA Touru preuzela je njezin život, piše Sky Sport. Stoga, Emmu sad, u biti, čeka ono najgore, jer će sad težiti samo velikim stvarima, a te iste velike stvari svi će očekivati od nje... Nije bilo lako 19-godišnjakinji, koja je u ovo doba prošle godine samo 'tvitala' o igranju na A razini. Otkako je prekinuto britansko 44-godišnje čekanje na žensku pobjednicu Grand Slam turnira, Raducanu se razdvojio od trenera Andrewa Richardsona, koji je s njom uživao u prvoj pobjedi svoje, sad već bivše tenisačice na WTA Touru, te je angažirala bivšeg trenera Angelique Kerber, cijenjenog Torbena Beltza. Također, Emma Raducanu je bila pozitivna na Covid-19 i izabrana za BBC sportsku osobu godine 2021. Raducanu je doživjela težak poraz na Sydney Internationalu u svom prvom meču nakon oporavka od koronavirusa, sa 6-0 6-1 od kazahstanske 13. tenisačice svijeta Elene Rybakine... Govoreći za Sky Sports News, bivša britanska broj 1 Andrew Castle rekla je da će se Emmine "teške pripreme" za Australian Open dogoditi... "Ono što smo vidjeli na US Openu prošle godine od nje je bilo fenomenalno, tako proći od učenice do Grand Slam prvakinje bez izgubljenog seta... No, tamo nije pobijedila nijednu top-10 igračicu, ali je pobijedila sve ispred sebe koje su bile postavljene, na putu do cilja...", kazala je Castle i nastavila: "Neću reći da je to bila aberacija, ali to je bila jedna od onih stvari gdje je gotovo kao da je njezina karijera sada krenula u rikverc. Postigla je veliku stvar kojoj svi teže, ali sada mora graditi sve opet zato što je život na Touru iz dana u dan vrlo različit. To je tako jednostavno, moraš se naviknuti na to i ostali igrači se malo naviknu na tebe. Kad je posao, nije uzbuđenje pojaviti se svaki dan. Za nju, izlazak na teren svaki dan, ponekad će se osjećati kao posao." U prvom Grand Slam meču od pobjede u SAD-u Emma Raducanu borila se protiv njujorške prvakinje iz 2017. Sloane Stephens u Melbourneu... Stephens, koja se nedavno udala za nogometaša Jozyja Altidorea, pala je pak bila na 68. mjesto na ljestvici, ali je u svom najboljem izdanju zastrašujuća protivnica i kao takva je stigla do polufinala u Melbourneu prije devet godina. Amerikanka je posljednju pobjedu na Touru ostvarila protiv Raducanuove sunarodnjakinje Heather Watson u Indian Wellsu i uopće nije igrala otkako je pobijedila Ruskinju Liudmilu Samsonovu u finalu Billie Jean King Cupa u studenom.