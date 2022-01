Australski savezni sud potvrdio je u nedjelju vladinu odluku o ukidanju vize Novaku Đokoviću, čime je ugašena nada necijepljene teniske superzvijezde u osvajanje Australian Opena i rekordnih 21 muških Grand Slam naslova.

Srpski tenisač je odmah po odluci sjeo u avion i vratio se u Beograd. Iako je ova saga završena nakon 11 dana reakcije neprestano stižu. Sada se oglasio legendarni John McEnroe. Gostujući na ESPN-u jasno je dao do znanja što misli o cijelom slučaju.

"Poslije svega ovog, ne znam gdje bih počeo. Zašto nije bio cijepljen? Ili kad je odjednom dobio Covid? Ili dio gdje su mu dali vizu? Ili dio kad je krenuo na put i odjednom su rekli 'ima puno ljudi koji se žale i koji će raditi probleme?' Zapravo sam poslao poruku Novaku tijekom svega ovoga i rekao mu da je ovo potpuno sr**e. Ako on odluči da se ne cijepi i australske vlasti kažu 'ne možeš doći ovdje ako nisi cijepljen', kraj priče, on ne bi došao. On ima snažna uvjerenja, na njemu je da odluči hoće li se cijepiti. Novak je osvajao taj turnir devet puta, na neki način moram mu odati priznanje. Ja imam sedam Grand Slamova, on ima 20. Razlog zašto on ima toliko više od mene je taj što je bio spreman riskirao zbog ovoga", poručio ej čuveni Amerikanac.

Đoković je, inače, u nedjelju poručio da je iznimno razočaran odlukom australskog saveznog suda kojom mu je onemogućeno igranje na Australian Openu i ostanak u Australiji.

"Uzet ću neko vrijeme za odmor i oporavak, prije nego što se ponovno oglasim. Iznimno sam razočaran odlukom suda o odbijanju moga zahtjeva za preispitivanjem odluke ministra o otkazivanju vize što znači da ne mogu ostati u Australiji i sudjelovati u Australian Openu".

"Poštujem odluku suda i surađivat ću s nadležnim vlastima u pogledu moga odlaska iz zemlje."

"Nije mi drago što je proteklih tjedana fokus bio na meni i nadam se da se svi sada možemo usmjeriti na igru i turnir koji volim. Poželio bih sve najbolje igračima, dužnosnicima turnira, osoblju, volonterima i obožavateljima", poručio je tenisač.

