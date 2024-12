Ivanišević u majici kakvu nitko nije očekivao uspješno započeo novu avanturu: 'Emocije su jako bitne'

Goran Ivanišević kao trener Jelene Ribakine pratio je ogled Kazahstana i Španjolske u United Cupu.

U prvom dvoboju novog izdanja United Cupa teniska reprezentacija Kazahstana je u skupini C bila bolja od Španjolske 2:1. Španjolska je povela nakon što je Pablo Carreno Busta svladao Aleksandera Ševčenka 6-2, 6-1, a zatim je Jelena Ribakina prvo izjednačila na 1-1 pobjedom protiv Jessice Bouzas Maneiro 6-2, 6-3, a zatim i Kazahstanu donijela odlučujući bod pobjedom u igri parova uz Ševčenka. Bilo je 7-6(4), 6-7(2), 10-7 protiv Carrena Buste i Yvonne Cavalle Reimers.

"Ovo je moj prvi WTA meč. Radili smo nekoliko tjedana u Dubaiju. Malo na servisu. Pokušavam ju tjerati da ide više na mrežu. Ima čvrstu igru i može završavati punoranije nego što to inače radi. No, to je proces. Mora si usaditi u glavu da može igrati agresivnije, dolaziti na mrežu i završavati volejima", rekao je Goran koji je na tribinama nosio majicu Kazahstana.

Upitali su ga novinari hoće li raditi na pokazivanjima emocija kod Ribakine.

"Definitivno nećete vidjeti kako razbija rekete, ali nadam se da će pokazivati više emocija. Ona je drugačija osoba i vrlo je smirena, ali pokušavam unijeti više emocija u njezinu igru jer mislim da će joj to pomoći", pojasnio je Goran.

Ribakina je također rekla par riječi o suradnji s Ivaniševićem.

"Radili smo pripreme par tjedana samo. Tek se zapravo još upoznajemo. Postoji puno stvari koje mogu popraviti. Radili smo po malo na svemu. Teško je odmah doći s novim stvarima, ali polako bi se trebali vidjeti rezultati", izjavila je Ribakina.

Dodajmo i kako se na United Cupu nalazi i hrvatska reprezentacija koja je smještena u skupini A s Kanadom i Sjedinjenim Američkim Državama. Premijeru će Hrvatska, predvođena Donnom Vekić i Bornom Ćorićem, imati u noći s petka na subotu kada igra protiv Kanade.

