Po sedmi rekordni put Novak Đoković je proteklog vikenda u Torinu osvojio završni turnir čime je postavio novi rekord.

Legendarni hrvatski tenisač Nikola Pilić trenirao je Novaka još kao mladića u teniskoj akademiji u Munchenu, a često komentira njegovu karijeru, što je napravio i nakon novog podviga za Kurir.

“Već od prošle godine ponavljam da je Nole najveći, to ću ponavljati i govoriti dokle god svi to ne počnu pričati. Od 20 ili 21 turnira koliko Đoković godišnje igra, pet ili šest turnira odigra u šestoj brzini, a kada tako igra, onda nije ni bitno tko se nalazi s druge strane. Đoković je pokazao da je još uvijek iznad Alcaraza i Sinnera i to prije svega zbog svoje mentalne snage i samopouzdanja”, rekao je Pilić i nastavio:

“Tisak na zapadu omalovažava svaki Novakov uspjeh, tamo ne žele prihvatiti da je on najveći u povijesti, a to je već gotova priča. Danas mi je došao njemački časopis i na naslovnoj stranici se nalazi Federer u smokingu. Što će Federer dan poslije turnira u Torinu na naslovnoj stranici? Uz dužno poštovanje za sve što je napravio, on je već godinu dana u zasluženoj penziji. To je to njihovo omalovažavanje, ali uzalud to rade, Novak je pobijedio i rekao im ‘arrivederci’ momci”, zaključio je u svom stilu Pilić.

