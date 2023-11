Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković po sedmi je put osvojio naslov pobjednika na ATP turniru iz serije Masters 1000 koji se igra u pariškoj dvorani Bercy, on je u finalu svladao Bugarina Grigora Dimitrova sa 6-4, 6-3.

Za 36-godišnjeg Đokovića ovo je jubilarni 40. naslov na turnirima iz serije Masters 1000, a ukupno 97. osvojeni turnir u karijeri.

Nakon novog uspjeha sprskog tenisača za TV Prvu oglasila se legenda hrvatskog tenisa Nikola Pilić.

"Činjenica je da je s 36 godina osvojio US open, gdje su uvjeti teški. Vlažnost zraka je 90 posto, gdje su mečevi tri, četiri, pet sati. Treba mu se skinuti kapa. On je profesionalac. Ima izuzetno čvrstu psihu i ako mu tijelo izdrži, sigurno može igrati još nekoliko godina na visokom nivou. To je pitanje za njega"; rekao je Pilić pa dodao:

"Priče o 30 Grand slamova… To su bajke koje bi netko želio imati. Može se čak i to dogoditi. Ali, budimo realniji, Novak u sljedeće dvije godine ako odigra svoj nivo… Da ostvari jednu pobjedu na Završnom mastersu, bit će 400 tjedana na broju jedan. Dva rezultata, 14 titula na Roland Garrosu Nadala i 400 Novakovih tjedana su dva rekorda za sva vremena. Imam iskustvo od 60 godina, znam što govorim."

"Federer i Nadal su bili favorizirani od zapadne štampe, dobivao je tek 25 posto prostora. Mene u njegovom slučaju interesira 400. tjedana na vrhu ATP liste. Novak, Federer, Nadal i Murray je najbolja generacija u posljednjih sto godina svjetskog tenisa", dodao je Pilić.

