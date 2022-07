Španjolski tenisač Rafael Nadal u srijedu se oglušio na savjet svog oca Sebastiana Nadala da preda meč četvrtfinala Wimbledona, iskoristio je medicinski time-out i pobjedom nakon gotovo četiri i pol sata borbe izborio polufinale najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu.

Žilavi Fritz

Suparnik mu je bio žilavi Taylor Fritz, a nakon 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (4) i plasmana među četiri posljednja igrača u turniru sljedeći će mu biti australska zvijezda, zločesti dečko svjetskog tenisa Nick Kyrgios.

StarTribune prenosi kako se osvajač 22. Grand Slam naslova suočio za vrijeme meča s jakim abdominalnim bolovima, koji ga je sprječavao da igra onaj svoj dinamični, žestoki stil tenisa.

Problemi sa stopalom i trbušnim zidom

Uz svima znane probleme koje ima sa stopalom Nadal je u meču protiv američkog tenisača imao i problema s ozljedom trbušnih mišića (zida), zbog čega je zatražio odlazak u svlačionicu i pomoć liječnika. U tim trenucima kamere su snimile njegovog oca Sebastiana na tribinama koji mu je rukama signalizirao da okonča patnju, ali i meč predajom.

Palo mu napamet protiv Fritza kako neće moći završiti meč

"Dosta mi je puta tijekom meča palo napamet, razmišljao sam da možda i neću moći završiti meč", objasnio je Rafael Nadal.

Međutim, Rafa je, unatoč bolovima i ograničenošću u kretanju na terenu, jasno s klupe svom ocu Sebastianu dao do znanja neverbalnom gestom kako to ipak ne misli napraviti. Na društvenim mrežama fanovi pišu kako je Rafa time pokazao tvrdoglavost koja ga je dovela do velikog trijumfa...

"Čak je odbio i vlastitog oca i plasirao se veličanstvenim načinom u polufinale", stoji u opisu videa na Twitteru na kojem se jasno vidi kako je Nadal odbio oca s tribina.

Nadal umoran od komentiranja svog tijela i zdravlja

Tijekom njegove zabrinutosti zbog ozljede na početku meča, komentator Pat Cash je rekao:

"Nije samo servis, svaki put kad udarite lopticu to utječe na vaše trbušne mišiće."

Sukomentator Feliciano López je dodao:

"Mislim da nikad nije lako igrati protiv nekoga tko je ozlijeđen ili protiv nekoga za koga mislite da je ozlijeđen. Siguran sam da bi Taylor to sada mogao pomisliti: 'Je li stvarno ozlijeđen? Kolika je ozljeda?" Vjerojatno mu puno stvari trenutno prolazi kroz glavu. Nije lako. Vrlo je teško nositi se s tim, znaš? Stvarno želim vidjeti kako će reagirati."

Nadal nije puno htio govoriti o svojoj zdravstvenoj situaciji...

'Usred turnira sam i moram nastaviti'

"Hvala na pitanju, ali rekao sam to neki dan. S druge strane, pomalo sam umoran od razgovora o svom tijelu. Nije da ti ne želim odgovoriti na pitanje, ali sam ponekad umoran od sebe, od svih problema koje imam. Radije ne bih sada o tome. Žao mi je zbog toga. Ali usred sam turnira i moram nastaviti, zar ne? Svaka čast ostalim protivnicima. Svaki dan dajem sve od sebe. Trenutno sam dovoljno zdrav da nastavim dalje i borim se za stvari koje želim", kazao je Rafael Nadal na pressici nakon drame u četvrtfinalu, prenosi njegove riječi portal Ceres Post.

Nadalova glavna briga prije Wimbledona bio je njegov kronični problem sa stopalom, no trbuh ga je sve više ometao i morat će se oporaviti najbolje što može prije nego što se u polufinalu suoči s Nickom Kyrgiosom.

Pamtimo 2011. i Australian Open

Za spomenuti kako je Rafa istu stvar napravio i 2011. godine, tada ujaku i treneru Toniju. Bilo je to na Australian Openu, Nadalov suparnik bio je David Ferrer, a njegov odgovor ujaku glasio je:

"Toni, igram četvrtfinale Grand Slama. Neću predati."

Taj meč je izgubio u tri seta, a protiv Fritza je slavio nakon drame.