Hrvatska tenisačica Donna Vekić ostvarila je nevjerojatan uspjeh na Olimpijskim igrama u Parizu osvojivši srebro. Nakon što je nedugo prije samih Igara došla do polufinala Wimbledona, Donna je sve oborila s nogu svojim nastupom u glavnom francuskom gradu.

No, kakva ona i je skromna i ponizna ponovno je sve oduševila gestom. Naime, hrvatska je tenisačica odlučila sav novac koji je dobila od države za svoje postignuće donirati u humanitarne svrhe.

Odluku o tome podijelila je na svojim društvenim mrežama.

DONNA VEKIĆ: ZARADU OD OLIMPIJSKIH IGARA DONIRAT ĆU U HUMANITARNE SVRHE U SVOM OSIJEKU

Za srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, Donna Vekić dobit će od Republike Hrvatske novčanu nagradu u iznosu od 26 tisuća eura. Donna je odlučila navedenu zaradu donirati u humanitarne svrhe u neki od projekata koji se planiraju u njenom Osijeku.

Poznato je kako je Donna kada nije na teniskim terenima duboko angažirana u humanitaran rad. Jedna od njezinih najznačajnijih inicijativa je suradnja s udrugama koje pomažu djeci i mladima. Donirala je značajna sredstva za bolnice i organizacije koje pomažu djeci oboljeloj od najtežih bolesti, a uz to, aktivno se uključuje i u prikupljanje sredstava za razne dobrotvorne projekte. Organizirala je nekoliko humanitarnih događaja, uključujući teniske turnire i gala večere, čiji prihod ide za različite humanitarne svrhe.

"Pripadnost i bezrezervna podrška cijele Hrvatske, a posebno mog Osijeka i Osječko baranjske županije, dali su mi neizmjernu snagu i čeličnu volju da mom gradu donesem medalju iz Pariza. Gdje god živjela i radila, Osijek je zauvijek moj prvi, jedini i pravi dom. Zato me raduje što se Osijek razvija iz dana u dan, i što se bavi mladima. Grad Osijek prepoznao je projekt teniskih trena s Grand Slam podlogama i zbog njihove podrške sve je više osječke djece i mladih koji igraju tenis. Želim da se ova medalja upiše još dubljim značajem i usreći one kojima je pomoć najpotrebnija. U razgovoru s gradonačelnikom Ivanom Radićem o budućim planovima i željama u razvoju grada, posebno me dojmila ideja izgradnje senzornog parka za djecu s poteškoćama u razvoju. Stoga ću svoju nagradu preusmjeriti u osječki Centar za odgoj i obrazovanje ''Ivan Štark'', time podržati ideju senzornog parka i potaknuti razvoj svakog djeteta u Osijeku."

Gradonačelnik Ivan Radić pozdravio je Donninu želju:

"Donni još jednom čestitam na borbenosti, ustrajnosti i snažnom sportskom duhu koji su je doveli do olimpijskog srebra i sve nas učinili ponosnima. Zahvaljujem i što svojim sportskim uspjesima pronosi ime Osijeka diljem svijeta i što svojim javnim djelovanjem redovito pokazuje ljubav prema rodnom gradu. Ovom gestom pokazala je empatiju i prema djeci s poteškoćama u razvoju. Dobro oblikovana dječja igrališta potiču razvoj svakog djeteta, stoga nas osobito veseli što će osječka djeca dobiti svoj prvi senzorni park. Park će njihov život učiniti ljepšim i dinamičnijim. Grad Osijek nastavit će razvijati partnerski odnos s našom najboljom tenisačicom, kao i sa svim uspješnim osječkim sportašicama i sportašima", poručio je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.

Podsjetimo, dan nakon Donninog uspjeha osječki gradonačelnik Radić objavio je i kako će Grad Osijek pokrenuti postupak kojim će Teniski centar Osijek nositi ime Donne Vekić kako bi u Osijeku ostao trajni trag na Donnin veliki uspjeh na Olimpijskim igrama u Parizu 2024", stoji na Facebook stranici tenisačice.