Sjajni niz Luke Mikruta ipak je stao, ali hrvatski je tenisač napravio sjajan posao

Luka Mikrut, 21-godišnji hrvatski tenisač, nije uspio osvojiti drugi turnir Challenger razine u nizu te je nakon prošlotjednog slavlja u portugalskoj Bragi poražen u finalu u španjolskoj Valenciji.

U finalu u Valenciji bolji je od Mikruta, 239. tenisača na svijetu prije ovog turnira, bio Britanac Jan Choinski sa 4-6, 6-1, 6-2. Izjednačeni prvi set odlučio je jedan break kojeg je Mikrut napravio kod 2-2. No, u nastavku meča dominirao je Britanac, 158. igrač s ATP ljestvice, te je u drugoj i trećoj dionici kombinirano ispustio tek tri gema.

Sve vijesti iz svijeta tenisa čitajte na portalu Net.hr

Zbog kiše, koja je u Valenciji padala tijekom subote, oba polufinala, kao i finale, odigrani su u nedjelju, a Mikrut je finale izborio nakon pobjede 7-6(10), 6-0 protiv domaćeg tenisača Carlosa Tabernera, trećeg nositelja Valencije i 104. igrača na svijetu.

U uvodnom dijelu nedjelje daleko se više izmorio Britanac Jan Choinski prije nego li je izborio finale. Svoje polufinale je odradio nakon Mikruta, a uz to je odigrao maratonski polufinalni dvoboj protiv Nijemca Henrija Squirea kojeg je svladao sa 6-7(2), 7-5, 7-5. No, Choinski očito nije bio umoran u finalu već je proslavio ukupnu pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hvar je bio domaćin posebnog Svjetskog prvenstva, borba najizdržljivih sportaša