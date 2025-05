Pavić 'melje' i dalje: Nakon malo više od sat vremena prošao dalje na Roland-Garrosu

Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arévalo započeli su obranu naslova na Roland Garrosu uvjerljivom pobjedom u prvom kolu, svladavši Španjolce Pedra Martíneza i Jaumea Munara sa 6-3, 6-2.

Najbolji svjetski par je suparnicima po dvaput oduzimao servis u prvom i drugom setu te za 78 minuta došao do plasmana u drugo kolo.

Pavić i Arévalo još uvijek ne znaju tko će im biti suparnici u meču za mjesto u osmini finala, jer dvoboj između talijansko-mađarskog para Mattia Bellucci - Fábián Marozsán i američkog dvojca Jenson Brooksby - Marcos Giron još nije odigran.

