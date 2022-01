Drama oko nastupa prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića na Australian openu još uvijek traje i neizvjesno je hoće će braniti titulu na prvom Grand slamu sezone.

Đoković se sada u Australiji nalazi na slobodi te se priprema za sudjelovanje na Australian Openu. No australska vlada najavila je da razmišlja o posezanju za diskrecijskim pravom da, unatoč sudskoj odluci, ukine Đokovićevu vizu.

Njegov boravak u Australiji izazvao je brojne kontroverze, a u srijedu su australski voditelji na TV postaji Channel 7 za vrijeme jedne pauze u studiju pričali o Đokoviću, a njihovo mišljenje snimile su kamere te je snimka plasirana u javnost.

Nisu znali da ih se snima

"Đoković je obični lažljivi, podmukli šupak! Kad pogledaš, u cijelu situaciju svi su nesretno upleteni. Kako je mogao ići uokolo kada je znao da je pozitivan", počeli su australski voditelji pa nastavili:

"Kao, nije išao u Španjolsku…Ma na kraju će mu to sve proći i on će se izvući. Što smo mi točno postigli kad smo ga stavili u imigracijski kamp? Što je s osobama koje su bile u avionu u kojem se on nalazio, što s onom tenisačicom koja je izbačena?'"

U tom trenutku snimka je prekinuta, a ubrzo se direktor te TV postaje Greg Macpherson službeno oglasio o tom "incidentu".

"Na ilegalnoj snimci je bio privatan razgovor dvoje kolega. Podmukli, kukavički čin koji je prekršio i zakon Viktorije o uređajima za prisluškivanje, pa će počinitelj, kada bude pronađen, biti kažnjen na odgovarajući način", poručio je Macpherson.