Novak Đoković (36) šokantno je početkom ožujka izgubio u 3. kolu Indian Wellsa s 4:6, 6:3, 3:6 od Luce Nardija (20), 123. tenisača s ATP ljestvice i nakon toga odlučio je otkazati nastup na nadolazećem Mastersu koji počinje vrlo brzo u Miamiju. Sada je iz SAD-a stigla još jedna iznenađujuća vijest o njemu - navodno želi napraviti teniski All star dvoboj, po uzoru na onaj iz NBA lige.

To je otkrio američki novinar Jon Wertheim u podcastu kod legendarnog tenisača Andyja Roddicka.

"Svatko želi tenisku all-star utakmicu, zar ne? Natjecanje u vještinama, muškarci, žene, svi – za proslavu našeg sporta. Znate li koje bi bilo dobro vrijeme za to? Malo prije Indian Wellsa. Svi bi bili sretni jer su stigli u južnu Kaliforniju. Čuo sam da Novaka to jako zanima. Ovo nije samo kao, 'hej, trebali bismo imati all-star utakmicu.' Postoji i logo, netko mi ga je pokazao, već se traži mjesto gdje bi se održala u Los Angelesu", rekao je Wertheim i potom odgovorio na pitanje želi li Đoković preuzeti tu ideju o All staru:

"Da. Djelomično zato što uvijek traži načine da uključi igrače, da poveća svoje nasljeđe, ali to je također pametna poslovna odluka. Tko to ne bi volio vidjeti.... Rekli su mi je da već traži prostor u južnoj Kaliforniji, ja kažem, logo već postoji - to nije samo hir, već se radi na njemu. Možda se to dogodi već 2025. godine".

