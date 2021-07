Pobjedom protiv Talijana Mattea Berrettinija u finalu Wimbledona, srpski tenisač Novak Đoković je osvojio 20. Grand Slam turnir u karijeri dostigavši Švicarca Rogera Federera i Španjolca Rafaela Nadala koji su također slavili po 20 puta na četiri najveća svjetska turnira.

Đokoviću je to bio šesti naslov u Wimbledonu, devet puta je pobijedio na Australian Openu, tri puta na US Openu, a dva puta na Roland Garrosu. Federer također ima 20 Gland Slam naslova - osam puta je pobijedio u Wimbledonu, šest puta na Australian Openu, pet puta na US Openu, a jednom na Roland Garrosu. Nadal je od 20 naslova čak 13 puta slavio na Roland Garrosu, četiri puta na US Openu, dva puta u Wimbledonu, a jednom na Australian Openu.

Iza njih se nalazi Amerikanac Pete Sampras s 14 Grand Slam naslova, Australac Roy Emerson je osvojio 12, njegov sunarodnjak Rod Laver 11, koliko ima i Šveđanin Bjorn Borg.

Razlog je to što je Đoković sinoć odlučio uzeti malo predah i proslaviti ogroman uspjeh. A ono to je posebno zanimljivo je to da je to napravio u društvu u kojem je bio i bivši hrvatski kapetan Zvonimir Boban.