Šesti put u karijeri Novak Đoković je osvojio pobjednički trofej na rimskom Masters 1000 turniru, gdje je u nedjeljnom finalu nadigrao Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 6-0, 7-6 (5) i tako došao do svog prvog naslova u 2022., a ukupno 87. u karijeri.

Bila je to Đokovićeva sedma pobjeda u devet međusobnih dvoboja s Tsitsipasom i peta u njihovih pet srazova na zemljanoj podlozi, a donijela mu je i rekordni 38. trofej na Masters 1000 seriji.

Nakon što mu je prvi set prohujao pred očima, 23-godišnji Grk se oporavio u drugom setu i uspio doći do vodstva 5-2. No, radilo se o prednosti jednog 'breaka' koju je propustio bez da je stigao do set-lopte.

Odluka je pala u tie-breaku, u kojem je najbolji tenisač svijeta poveo 5-2, Tsitsipas se vratio do 5-5, ali onda izgubio sljedeća dva poena i tako ostao bez mogućnosti za veliki preokret.

Grku je ovo bilo peto finale na turnirima Masters 1000 serije i 20. u karijeri. Ostao je na osam trofeja i jednom osvojenim u ovoj sezoni, a do njega je stigao obranom naslova u Monte Carlu.

Rimskim trijumfom Đoković je obranio poziciju svjetskog 'broja 1' i povećao prednost u odnosu na Rusa Danila Medvjedeva na 680 bodova. Stefanos Tsitsipas će na novoj ATP ljestvici skočiti sa petog na četvrto mjesto.