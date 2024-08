Đoković se mučio, teško disao i hvatao za srce pa mu protivnik predao meč

Aktualni olimpijski pobjednik Novak Đoković i na US Openu je nastavio svoj pobjednički niz započet u Parizu, a do 3. kola u New Yorku je stigao kad mu je Laslo Đere predao meč zbog ozljede pri Đokovićevom vodstvu 6-4, 6-4, 2-0. Iako se to iz rezultata ne može vidjeti, Đere je u dvoboju dvojice srpskih predstavnika prilično namučio Đokovića, zadržao ga na terenu dva sata i 16 minuta, a da se krajem drugog seta nije ozlijedio, tko zna u kojem bi smjeru otišao ovaj meč. Đoković je tijekom meča imao problema, teško je disao i u jednom trenutku se uhvatio za srce nakon čega je tražio medicinski time out. Kasnije je otkrio da je imao problema s trbuhom.