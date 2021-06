Nije bio neke natjecateljske napetosti u teniskom meču 2. kola Roland Garrosa između prvog igrača svijeta Novaka Đokovića i protivnika mu Pabla Cuevasa.

Nole je taj meč riješio lagano, rutinski, 3:0 u setovima i prošao u 3. kolo francuskog Grand slama.

No napetosti je opet bilo na relaciji Novak-tribina. Kako prenose srpski mediji, Đoković je usred meča pobjesnio na provokacije s tribina. Ista osoba navodno mu je cijeli meč dobacivala uvrede s tribina. Novak je to neko vrijeme trpio, no onda se obratio sucu da nešto napravi u vezi s tim.

'Kad ćeš reagirati?'

"Svaki put to radi, svaki. Hoćeš li nešto poduzeti, kad ćeš reagirati?“, pitao je Novak suca koji se nije baš pretrgnuo da ga zaštiti i samo je zamolio publiku da se ponaša pristojno.

Novak se vratio igri, bio je jako ljut, a s usana mu se moglo pročitati: "Je*em ti mamu u pi***".

Nakon ove pobjede Novak će se u trećem kolu Garrosa susresti s Ricardsom Berankisom, a i u tom je meču ogroman favorit. Do finala ga vjerojatno čeka i Roger Federer.