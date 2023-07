Nakon što je u ponedjeljak završio svoj 100. Wimbledonski meč, Novak Đoković vratio se na središnji teren treći dan zaredom kako bi u utorak ostvario pobjedu u svom 400. Grand Slam meču. Ovom pobjedom, Đoković se upisao u povijest.

Naime, Novak sad ima bolji postatak pobjeda na Wimbledonu od Samprasa i Federera.

46. veliko polufinale Novaka Đokovića

Novak je pobjedom u četiri seta protiv Andreja Rubljova prošao u svoje 46. veliko polufinale, čime je izjednačio rekord Rogera Federera u pojedinačnoj konkurenciji.

Strpljenjem i preciznošću, Đoković je ostvario pobjedu 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 kako bi ostao na putu za svoju petu uzastopnu krunu na londonskim travnjacima, svoj rekordno izjednačujući osmi naslov Wimbledona u ukupnom poretku i svoj 24. veliki trofej Grand Slama.

Rezultat ga je također podigao na broj 1 na Pepperstone ATP Live Rankings, za sada. Mora poboljšati Wimbledonski rezultat mladog lava Carlosa Alcaraza — koji će u srijedu igrati protiv Holgera Runea u četvrtini — kako bi povratio prvo mjesto od Španjolca na sljedećem izdanju Pepperstone ATP ljestvice.

Svi ovi brojevi čine Đokovića čovjekom kojeg treba pobijediti na SW19. Nakon što je veliki napor Huberta Hurkacza bio kratak u četvrtoj rundi, Nole se izborio s vrućim startom Rubljeva i još jednom uskratio mlađem izazivaču pobjedu koja je donosila puno...

'Sviđa mi se'

"Sviđa mi se", rekao je Novak Đoković nakon meča i nastavio:

"Mislim da svaki tenisač želi biti u poziciji u kojoj svi žele pobijediti protiv tebe. Mislim da je to privilegija, kao što je rekla Billie Jean [King]. Pritisak je dio onoga što radimo, to je dio našeg sporta. To nikad neće nestati. Znam da mi žele uzeti skalp, žele pobijediti. Ali to se još uvijek ne događa", rekao je uz smijeh Novak Đoković.

Inače, 25-godišnji Rubljev je igrao u svom osmom velikom četvrtfinalu, ali i dalje je u potrazi za svojim prvim polufinalom na Slamu. Nijedan čovjek nije igrao toliko Grand Slam četvrtfinala bez pobjede u Open eri.

Đoković je također pobijedio Rubleva ove godine u četvrtini Australian Opena, a Srbin je osvojio naslov. Đoković sada vodi u paru Lexus ATP Head2Head 4-1 iza tri uzastopne pobjede.

Đoković je bio uznemiren snagom Rubljeva na početku, sa sedmim nositeljem koji je pucao iz forhenda tijekom cijelog početnog seta i pretvorio u svoju prvu break loptu u meču pri rezultatu 4-4.

Đoković dominirao u drugom setu i onda je krenulo

To je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta, ali Đoković je brzo dominirao u drugom setu, stavljajući lisice protivniku da mu oduzme oružje i izgradi vodstvo od 5-0 da učvrsti svoj autoritet u četvrtfinalu.

"Bilo je nekoliko uzbudljivih nadigravanja. Andrey je momak kojeg treba puno poštovati", kazao je Đoković nakon meča.

"Očito je da donosi puno intenziteta na terenu, možete vidjeti po načinu na koji gunđa nakon svojih udaraca. Pogotovo na forhendu, pomalo je zastrašujuće - i lopta koja dolazi iz tog kuta i zvuk također," dodao je, nasmijavši publiku.

Treći set pun napetosti pokazao se odlučujućim, pri čemu su oba igrača prizivala svoj najbolji tenis veći dio seta koji je trajao sat vremena. Đoković je gurao Rubleva bekhendom tijekom mnogih kaznenih nadigravanja, ali Rublev je držao čvrsto i još uvijek nalazio dosta prilika za napad s oba krila osnovne linije. Đoković je iskoristio pet break lopti u setu, ali je svaku izbrisao, uključujući tri dok je servirao za vodstvo od dva seta prema jedan.

Najduži gem u meču

Dobio je najduži gem u meču, izborivši se sa šest dvojki, za osvajanje trećeg seta, a zatim je brzo povećao svoju prednost ostvarivši svoj četvrti break u meču početkom četvrtog seta. Sa svojom 33. uzastopnom pobjedom u Wimbledonu, Đoković se plasirao u svoje 12. polufinale u All England Lawn Tennis Clubu.

Samo je Federer (13) došao do te faze više puta na glavnim natjecanjima na travi, a samo Federer (40) i Bjorn Borg (41) imaju duži niz pobjeda u pojedinačnoj konkurenciji za muškarce.

Sinner za finale

Sljedeći za Đokovića je polufinalni obračun s Jannikom Sinnerom, koji je ranije u utorak svladao Romana Safiullina u četiri seta.

Bit će to revanš četvrtfinala parova prošle godine u Wimbledonu, kada je Đoković u dva seta zaostao za pobjedu 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Od tada se nisu susreli, a Novak je vodio s 2-0 za svoj Lexus ATP Head2Head.

Njihov prvi susret dogodio se u Monte-Carlu 2021. godine, Đoković je pobijedio u dva seta.