POSLJEDNJI PLES / Rivalstvo Đokovića i Nadala okončano pobjedom Noleta

Ovaj meč neće ući u službenu statistiku međusobnih dvoboja, kao što je to bio slučaj s onim što su ga odigrali u 2. kolu olimpijskog turnira u Parizu, u kojem je Đoković na putu do zlata koje mu je nedostajalo svladao velikog suparnika sa 6-1, 6-4 i tako došao do prednosti 31-29 u njihovim službenim susretima