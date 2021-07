Novak Đoković će se u nedjelju boriti za 20. Grand Slam trofej u karijeri. Posljednja prepreka na tom putu za srpskog tenisača je Mateo Berrettini.

Ovaj nastup je od posebne važnosti za Novaka Đokovića jer ima mogućnost osvojiti svoj šest trofej na Wimbledonu te s time doći do svojega 20. Grand Slam naslova i izjednačiti se s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Onda će mu nedostajati još samo trijumf na US Openu kako bi postao tek treći tenisač u povijesti koji je u istoj kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand Slam naslova, nakon što je to prvi napravio Amerikanac Donald Budge (1938.), a dvaput ponovio Australac Rod Laver (1962. i 1969.).

Đoković progovorio o Ivaniševiću

Đoković je u polufinalu sa 7:6 (3), 7:5, 7:5 svladao 22-godišnjeg Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP - 12.). Meč je igrao na dan 20. obljetnice epskog trijumfa Gorana Ivaniševića u All England Clubu.

"Goran je bio jako uzbuđen večer prije meča, danas je obilježio 20 godina od velikog trijumfa koji sam i ja pratio iz Hrvatske, zapravo bio sam u Umagu. Sjećam se kao da je jučer bilo kada je osvojio Wimbledon s wild cardom, to je jedna od najinteresantnijih priča u povijest Grand Slama", govorio je Đoković nakon meča.

Dodao je da iza njegova trenera Ivaniševića stoji izuzetna karijera i nezapamćeni podvig u Wimbledonu.

"Išao je prema teniskoj penziji i htio je još jednom probati. Dobio je wild card, nije se mogao kvalificirati s renkingom i stvarno je nevjerojatno to što je napravio. Ja sam zdušno navijao za njega tada, na Gorana smo svi mi iz regije gledali kao na svog idola. I eto, 20 godina kasnije, nisam smio na ovako poseban dan izgubiti meč. Nisam smio danas izgubiti zbog njega", priznao je Đoković.

'Teniski Robin Hood'

Goran Ivanišević govorio je za britanski The Times uoči sutrašnjeg finala te se osvrnuo na Đokovićevo nasljeđe u svjetskom tenisu i poručio kako će srpski as mnogima nedostajati kada se jednog dana odluči oprostiti.

"Nikada nije bilo voljen kao Federer, ali mislim da ga to ne dira. Nekad su mu potrebni ljudi protiv njega kako bi ga ‘gurali’ naprijed. Đoković ima navijače, vole ga, ali više vole Federera jer je prvi došao na scenu. Morate cijenite sve što je Đoković napravio.

On je osvojio sve, bori se i sigurno će nam nedostajati kada završi karijeru. Mnogi će govoriti ‘Je**te, volio bih da se vrati Đoković', siguran sam u to. On govori što misli i jedini je stao uz tenisače. On je teniski Robin Hood", rekao je Goran o Đokoviću.