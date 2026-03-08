Đoković otkrio plan i ostavio svijet u čudu: 'Nema granica'

Nobak Đoković namjerava nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. i braniti zlatnu medalju iako će tada imati 41 godinu.

Da namjerava tamo nastupiti Novak je otkrio na svjetskom sportskom samitu u Dubaiju.

"Igrat ću na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Te Igre su zvijezda vodilja za mene. Nema granica", poručio je pa dodao da će se natjecati sve dok mu tijelo to dozvoljava:

"Svaka godina djeluje kao duži period nego mlađima, ali pokušat ću. To mi je definitivno jedna od motivacija i pokušat ću biti tamo".

Da bi mu to bilo izvedivo, Đoković namjerava smanjiti broj turnira na kojima će nastupati, a u tome ga navodno podržavaju i njegovi sponzori.

