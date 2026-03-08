FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
(PRE)AMBICIOZNO? /

Đoković otkrio plan i ostavio svijet u čudu: 'Nema granica'

Đoković otkrio plan i ostavio svijet u čudu: 'Nema granica'
×
Foto: MATTHEW STOCKMAN/Getty images/Profimedia

Đoković zbog tog cilja namjerava napravii velike promjene u svomživotu

8.3.2026.
14:16
M.G.
MATTHEW STOCKMAN/Getty images/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nobak Đoković namjerava nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. i braniti zlatnu medalju iako će tada imati 41 godinu.

Da namjerava tamo nastupiti Novak je otkrio na svjetskom sportskom samitu u Dubaiju.

"Igrat ću na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Te Igre su zvijezda vodilja za mene. Nema granica", poručio je pa dodao da će se natjecati sve dok mu tijelo to dozvoljava:

"Svaka godina djeluje kao duži period nego mlađima, ali pokušat ću. To mi je definitivno jedna od motivacija i pokušat ću biti tamo".

Da bi mu to bilo izvedivo, Đoković namjerava smanjiti broj turnira na kojima će nastupati, a u tome ga navodno podržavaju i njegovi sponzori.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati ustali u četiri ujutro zbog F1: Filip Brkić emisiju otvorio riječima koje su svi zapamtili

Zlatna MedaljaLos AngelesNovak đokovićOlimpijske Igre
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx