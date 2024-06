Srpska tenisačica Nina Stojanović našla se u fokusu nakon njenih izjava o Olimpijskim igrama u Tokiju, na kojima je igrala u mješovitim parovima s Novakom Đokovićem. Njih doje nakon poraza u polufinalu trebali su se boriti za broncu, no nisu nastupili jer je Novak nakon poraza u svom meču u singlu otkazao meč zbog ozljede.

Sada je Nina prvi put javno progovorila o tome u podcastu 'Reketarenje'.

"Teško mi je. Prvi put s nekim o tome javno razgovaram, nisam htjela davati izjave. Imala sam mnogo novinara koji su me kontaktirali, čak me i "New York Times" kontaktirao, pronašli su moj broj i zvali me na WhatsApp. Shvatila sam koliko je to velika stvar, ali nisam shvaćala koliko ljudi to prati. Bila je korona, nije bilo ljudi, nekako sam proživljavala nezaboravno iskustvo biti među najboljim sportašima iz svih sportova. Zaslužili ste biti tamo, za mene je to zaista neponovljivo iskustvo, jako sam se pozitivno iznenadila nakon sudjelovanja koliko sam pozitivnih poruka dobila od publike. Prvi put mi se dogodilo da nisam dobila niti jednu negativnu poruku u stilu "Nina, ti si kriv što je Novak ispao, izmorila si ga", razne stvari sam kasnije pročitala, bilo je stvarno glupo… Sve su poruke bile pozitivne i to me još više dirnulo, čovječe, jel realno da ljudi vide sve ovo ...", rekala je na početku pa progovorila o neodigranom meču za broncu:

"Ljudi me pamte po Olimpijskim igrama kao djevojku koja je s Novakom igrala parove, zbog kojih je Novak odustao od borbe za medalju, za treće mjesto. Prvenstveno sam otišla zbog sebe i svog singla, zatim dubla pa mješovitog dubla. To je za mene bio šlag na torti. Naravno da neću odbiti Novaka. Igrati s Novakom bilo je neopisivo iskustvo. Poznajemo se dugo i prije Igara, viđali smo se na Grand Slamovima, družili smo se malo izvan toga i bilo je jako lijepo, ali ovo što se dogodilo na kraju nije nimalo lijepo i boli me, ne mogu tako nešto zaboraviti."

Foto: Profimedia

"Nisam nakon toga razgovarala s Novakom, nisam imala priliku, vidjela sam ga dva-tri puta, kada j sam trenirao nakon Igara ili na nekom Grand Slamu, ali nisam imala priliku da sjednemo i razgovaramo. Mislim da će do tog razgovora jednom doći i nadam se da će do toga doći. Čuli smo se nakon toga, ali nikad nismo o tome konkretno razgovarali", otkrila je.

