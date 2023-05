Prvi tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, često se posljednjih godina zna naći u središtu kontroverznih situacija. Najpoznatiji je bio onaj skandal kada ga Australci lani nisu pustili u zemlju jer nije cijepljen protiv Covida, a uz to znao je izazvati kontroverze nekim svojim potezima ili izjavama.

Sada je Đokovića napao ukrajinski nogometaš Roman Zozulja (33), kojemu je zasmetalo to što je legendarni ukrajinski nogometaš Andrij Ševčenko sjedio baš pred Novaka na utakmici Intera i Milana u polufinalu Lige prvaka.

"Veleposlanik Ukrajine na nekom mjestu osim naslikavanja ima i odgovornost za reputaciju. Ne svoju, već reputaciju države. Ako ste pozvani na utakmicu, a do vas sjedi sportaš s iskrenim proruskim stavovima, onda se ne može smijati s njim. Pravi Ukrajinac neće sjesti na hektar zemlje od tog govna. A zašto onda to radi naš ponos nacije? Je li Ševčenko znao da sjedi pored Đokovića? Zna li on da su Novak i njegov otac, blago rečeno, aktivni rusofili?", upitao se Zozulja i dodao:

"Zna li Ševčenko da je Đoković zagovornik povratka sportaša iz Ruske Federacije i Bjelorusije u međunarodna natjecanja? Očito je znao. Znao je i da Roman Abramovič radi u interesu Rusije kad je tražio da mu se ukinu sankcije, jer je surađivao s njim do 2022. godine. Kao što je znao da je Gianni Infantino kontroliran i korumpiran od Rusije kada se fotografirao s njim. Iz nekog se razloga Ševčenko pretvara da su njegovi osobni interesi nevezani za rat. Tražimo od svijeta da stane uz nas, a naš veleposlanik se naslikava s ljudima proruskih stavova."