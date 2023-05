Prvi tenisač svijeta Novak Đoković ponovno je govorio o svojim stavovima oko cijepljenja i "zatočeniđštvu" u Australiji preprošle godine, kada su mu kao necijepljenoj osobi prošle godine zabranili ulazak u zemlju.

Đokovića su o tome pitali nakon što je u nedjelju pobijedio Grigora Dimitrova na ATP turniru u Rimu i izborio 4. kolo. Srbin je tom prilikom potpuno otvorio dušu.

"Ja nisam antivakser i nikad nisam rekao da jesam. Ja sam za izbor, branim slobodu izbora, slobodu odlučivanja što ćete ubrizgati u svoje tijelo, a što ne. Jednom sam to objasnio BBC-ju po povratku iz Australije, ali su tada izbacili iz razgovora mnoge moje rečenice. One koje nisu bile zgodne. Tako da više nikad nisam govorio o ovoj priči", rekao je pa progovorio o azilu za migrante, u koji su ga Australci smjestili:

"Kakvo je to mjesto gdje su me držali? Zatvor. Nisam mogao ni otvoriti prozor. Bio sam tamo manje od tjedan dana, ali sam tamo zatekao mlade ljude, ratne izbjeglice, koji su bili tu jako dugo. Moj slučaj je poslužio da se malo rasvijetli i njihova situacija, skoro svi su na kraju oslobođeni i to me tješi. Recimo, jedan mladi Sirijac je tamo bio devet godina, a sada je u SAD-u. Kada se vratim ovoga ljeta, želio bih ga ponovno vidjeti na US Openu. Jednostavno, osjećam se povezano s njim".

"Ja u Australiji nisam prekršio pravila. Ušao sam u zemlju s potrebnim i ispravnim dokumentima. Imao sam covid i izliječio se. Poštovao sam pravila i nikog nisam ugrožavao. Ipak, odjednom sam postao politički slučaj, i to takav koji je ugrozio svijet. Koji je ugrozio sistem čiji su dio i mediji, koji je zahtijevao metu suprotnu mainstreamu. A ja sam to postao. Dali su mi etiketu 'no vax', potpuno lažnu stvar zbog koje mi je i dalje muka. Stavljen sam u jedan kontekst, izdvojen kao 'persona non grata.' Našao sam se sam i osjećao sam se kao ovca okružena s 20 vukova. A sam čovjek nema šanse protiv velikih medija. Međutim, brzo sam to zaboravio. Fokusiran sam na pozitivne stvari. Imao sam covid po drugi put. Uvijek sam prihvaćao pravila, nisam mogao ući u SAD i nisam otišao. Odustao sam od dva US Opena da bih ostao dosljedan sebi. Potom sam se vratio u Australiju i pobijedio. Ali sam bio razočaran, od strane medija i mnogih kolega. Kada je pola svijeta protiv vas, onda vidite pravo lice ljudi. I mnogi od njih su okrenuli glavu, puno igrača i poneki organizator", zaključio je Đoković.