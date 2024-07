TKO JE ONA? / Nova sportska senzacija hrvatskih korijena posebna je djevojka: 'She’s walking on sun-shine'

Novozelanđanska tenisačica Lulu Sun nova je teniska i sportska senzacija. Nakon što se plasirala iznenađujuće, kao 123. na svijetu, u 4. kolu najvećeg teniskog turnira na svijetu - Wimbledona. Lulu je postala prva tenisačica iz Novog Zelanda koja je uspjela izboriti 4. rundu Wimbledona, kultnog turnira o kojem je sanjala, maštala kao dijete, kad je tek radila prve teniske korake, sanjala snove poput svakog klinca. Lulu Sun našla se u fokusu medija. Svi se pitaju tko je ona i odakle dolazi? Gledajući njezine korijene, dolazi odasvud. "She' walking on sun-shine", napisao je službeni Wimbledon na svom Instagram profilu. Ova 23-godišnjakinja rođena je u miješanom braku, od oca Hrvata (Radovčić) i majke Kineskinje. Rođena je u novozelandskom gradiću Te Anau, a u dobi od pet godina s obitelji se preselila u Švicarsku, gdje je završila osnovnu i srednju školu prije odlaska u SAD. Lulu Sun nije htjela ovisiti samo o sportu, pa se odlučila na fakultet uz sport. Mnogi njezini vršnjaci na takvu žrtvu niti ne pomišljaju, ali Lulu Sun imala je sve uvjete i za obrazovanje uz tenisku stipendiju u SAD-u. Strani mediji pišu kako je Lulu Sun posebna djevojka koja je uvijek težila ostvarenju zacrtanog. Studirala je i igrala tenis na sveučilištu u Texasu i 2022. zaradila bakalaureat iz društvenih i humanističkih znanosti u području političkih znanosti. Također, 2015. ,u dobi od 14 godina, postala je prva igračica rođena 2001. na WTA ljestvici, dakle prije Ige Swiatek, Amande Anisimove i Anastazije Potapove. Živi na relaciji Florida - Slovačka (zbog trenera Vladimira Platenika), tečno govori tri jezika među kojima nije hrvatski i stalno ulaže u sebe, da bude to bolja u svemu... jako je fokusirana djevojka, a to pokazuje i njezina sportska uspješnosti i znanje jezika. Lulu Sun će, nakon izbacivanja Zheng, Starodubceve i Zhu, u 4. kolu igrati protiv domaće predstavnice Emme Raducanu koja je 2021. šokirala svijet postavši prva kvalifikantica osvajačica Grand Slama. Trenutačno je 123. tenisačica svijeta, no nakon tri pobjede slijedi streloviti uspon i dolazak na prag Top 50.