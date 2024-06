Prvi tenisač svijeta Novak Đoković je izjavio u ponedjeljak kako nije siguran hoće li moći igrati četvrtfinalni susret u srijedu na Roland Garrosu zbog ozljede desnog koljena koju je zaradio u pobjedi 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 protiv Argentinca Francisca Cerundola.

"Posljednjih tjedana osjećao sam malu nelagodu u desnom koljenu, ali ništa zabrinjavajuće. Igrao sam turnire s tim i nije bilo ništa do danas. Ali u trećoj igri drugog seta poskliznuo sam se i to je utjecalo na moje koljeno. Ne znam što će se dogoditi sutra ili prekosutra ili hoću li moći izaći na teren i igrati", zabrinuo je sve srpski tenisač uoči četvrtfinala gdje bi trebao igrati protiv Caspera Ruuda.

Njegov preokret protiv Argentinca i dalje je tema u srpskim medijima, a za Kurir.rs na njega se osvrnuo legendarni hrvatski trener Nikola Pilić.

"To što je on napravio je nevjerojatno mislio sam da će predati i da neće moći izdržiti. Ipak, dobio je četvrti set i to je bila prijelomna tačka. Dobio je meč koji bi rijetko koji sportaš na svijetu uspio", rekao je Pilić pa zagrmio na organizatore Roland Garrosa.

Foto: Profimedia

"Mislim da organizatore treba biti sramota. Da najboljeg i najtrofejnijeg tenisača stave igrati u 11 navečer, pa onda u toku dana sljedeći meč nakon četiri i pol sata igre. Novak zaslužuje mnogo bolji tretman."

Pilić je komentirao i Novakovu ozljedu.

"Po mom mišljenju i na osnovu mog iskustva, s takvom ozljedom koljena teško će moći igrati s tako ozbiljnim igračem, jer to su poeni gdje ima po 15-20 promjena pravaca. Mislim da je dovoljno pametan da ne izađe", zaključio je Pilić.