Nick Kyrgios osvojio Australian Open u parovima sa sunarodnjakom Thanasijem Kokkinakisom.

Kontroverzni Australac bio je podrška Novaku Đokoviću tijekom cijele situacije u Melbourneu, a sada je ponovno progovorio o drami koju je pratio cijeli svijet.

Kyrgios je kroz svoju karijeru bio jedan od najglasnijih kritičara Novaka Đokovića, a sada je bio jedan od rijetkih koji je stao u obranu srpskog tenisača. Sada je otkrio da bi to ponovno učinio.

Od protivnika do prijatelja

Australac je gostovao u Kyle & Jackie O radijskoj emisiji te je otkrio da ga je Đoković kontaktirao:

"Pričao sam malo s Novakom. Javio mi se jer sam stao u njegovu obranu. Branio bih njegove interese i da nisam bio tamo u tom trenutku. Branio bih bilo koga. On me kontaktirao jer je htio razumjeti zašto sam to napravio, mislio je da sam i dalje ljut na njega", započeo je.

"Gledajući s ljudske strane, Đokoviću bi sigurno dobro došla podrška i od ostalih tenisača", zaključio je.

Potom se osvrnuo i na incident nakon meča protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Otkrio je kako su nakon tog meča treneri hrvatskog para bili bijesni te se čak željeli i fizički obračunati.

Obračun s Hrvatima

"Bio sam spreman da odgovorim, ali me Thanasi smirio. Pa njihov trener mi je prijetio da će me udariti, ja sam bio spreman na to", zaključio je.

Tada je Kyrgios otkrio neke šokantne detalje koji su se dogodili nakon njihova meča. Na svom Twitter profilu je otkrio da su se treneri našeg dvojca htjeli obračunati s njim:

"Samo da vam svima javim da su se poslije jučerašnjeg ludila u parovima treneri naših protivnika prijetili te su se htjeli potući s nama u sali za igrače. Tenis je mekan, mekan sport. Sve zbog toga što sam se izmaknuo i njih je udarila loptica", napisao je Australac.